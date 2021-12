La storia del ministro che dopo un incidente in elicottero in Madagascar si salva nuotando 12 ore Serge Gelle, ministro del Madagascar, è comparso esausto in un video diffuso su Twitter dal ministero della Difesa: ha detto che il suo “momento di morire non è ancora arrivato”.

A cura di Susanna Picone

Un ministro del Madagascar ha nuotato per circa 12 ore per mettersi in salvo dopo un incidente in elicottero. L’elicottero su cui viaggiava il ministro – Serge Gelle il suo nome – è caduto in mare a nord-est dell’isola e nuotando l’uomo è riuscito a raggiungere la terraferma. Anche una seconda persona ce l’ha fatta, mentre altri due passeggeri che erano a bordo del velivolo precipitato risultano al momento dispersi. I soccorritori li stanno ancora cercando.

Finalmente in salvo Serge Gelle, diventato ministro nell'ambito di un rimpasto di governo lo scorso agosto dopo tre decenni nella polizia, è apparso in un video diffuso su Twitter dal ministero della Difesa nazionale del Madagascar. Era esausto, ancora con la divisa mimetica addosso. "Il mio momento di morire non è ancora arrivato", ha detto. Secondo la ricostruzione delle autorità locali il ministro, che ha 57 anni, avrebbe nuotato dalla sera fino al mattino usando un sedile dell'elicottero come zattera. È arrivato nella città balneare di Mahambo comunque in buone condizioni, a chi lo ha soccorso ha detto solo di essere infreddolito ma non ferito.

“Ha sempre avuto una grande resistenza nello sport e ha mantenuto questo ritmo come ministro, proprio come un trentenne", ha detto un collega commentando l’impresa del 57enne, che “ha i nervi d’acciaio" secondo chi lo conosce. L’elicottero del ministro è precipitato per motivi ancora da accertare durante una missione di salvataggio nell'area in cui era affondata una barca con a bordo 138 persone. Decine le vittime già accertate del naufragio.