La storia del giornalista cinese che sta raccontando la guerra dalla parte dei russi Lu Yuguang, giornalista cinese di Phoenix TV, emittente statale di Pechino, ha avuto un accesso privilegiato all’esercito russo, realizzando servizi da Mariupol e intervistando anche i soldati.

Si chiama Lu Yuguang, è un giornalista cinese della sede di Mosca di Phoenix TV, emittente statale di Pechino, ed è finito nel mirino dei social per l’aperto sostegno all’invasione russa in Ucraina. “Come rappresentante del popolo cinese e dei giornalisti cinesi, auguro alla Russia una rapida vittoria”, sono state le parole del cronista, che è noto per essere un filo-russo. Lu Yuguang sta intervenendo dalle città bombardate dai russi, inclusa Mariupol che è sotto assedio da giorni, facendo video e intervistando anche i soldati. Nei suoi servizi ha detto, tra le varie cose, che gli ucraini “continuano a usare ostaggi come scudi umani”.

"Sono in prima linea a Mariupol", dice ai microfoni. Tra i soldati russi intervistati, uno gli dice che non è nervoso perché "combatte da otto anni". In un altro video si vede Lu che parla con un gruppo di soldati russi dietro a un veicolo militare. Il giornalista cinese ha anche intervistato Denis Pushilin, il capo della Repubblica popolare separatista di Donetsk, in cui affermava che con l'aiuto della Russia le sue forze "stavano riconquistando terreno ogni giorno”.

Come scrive anche il Guardian, non si è a conoscenza di altri giornalisti stranieri che stanno raccontando la guerra dal punto di vista della Russia, e il lavoro di Lu lascia ipotizzare che, nonostante la Cina insista sulla sua neutralità nel conflitto Russia-Ucraina, i media cinesi stanno ricevendo un accesso senza precedenti all'interno dell'esercito russo. Lu, tra l’altro, avrebbe prestato servizio nell'esercito cinese e avrebbe anche trascorso molto tempo a Mosca. Il Guardian scrive che avrebbe anche ricevuto numerosi riconoscimenti dal governo e dall'esercito russo per i suoi reportage. Il gruppo per il quale lavora Phoenix TV (che non ha risposto alle domande su come Lu fosse in grado di avvicinarsi alle truppe russe) è guidato da Liu Changle, anche lui un ex militare dell’Esercito popolare di liberazione.