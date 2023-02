La storia del cane Ralph: fugge dal suo padrone, si fa 150 km in taxi e poi torna a casa Il cagnolino stava facendo una passeggiata con la sua padrona a Wrexham, in Galles, quando è sparito. È stato un tassista a ritrovarlo. Direttamente dentro la sua vettura.

A cura di Biagio Chiariello

Un cagnolino si è fatto un viaggio di oltre 150 km dopo essersi perso durante la sua passeggiata mattutina. Ralph, tre anni, è scappato mentre si trovava a Wrexham, in Regno Unito, alle 05:00 di lunedì mattina, mentre la sua padrona, Georgia Crewe, chiacchierava con un altro proprietario di cani. Non era la prima volta, che l'esemplare di cavapoo (un ibrido che nasce dall'incrocio tra un cavalier king charles spaniel e un barboncino) si allontanava. Stavolta però non è tornato. Le successive ricerche nei pressi della riserva di Gresford Quarry non hanno portato ai risultati sperati.

Ralph in realtà "aveva lasciato la zona ed era tornato sulla strada in direzione di casa", ha spiegato poi la sua proprietaria alla BBC. "Un taxi si era fermato per prendere una famiglia che doveva andare a prendere un aereo a Manchester. Faceva freddo e Ralph è salito in macchina", ha detto Georgia. Poiché non aveva alcun documento d'identità visibile sul collare, il tassista non ha potuto contattare nessuno.

Ma poiché Ralph era da solo e l'uomo non voleva lasciarlo sul ciglio della strada, ha deciso di portarlo con sé per il viaggio, pensando di cercare i suoi padroni più tardi. Dopo l'arrivo in aeroporto, Ralph è stato portato a Mold, Flintshire, dove vive il tassista.

Sia Georgia che un amico del tassista hanno pubblicato la notizia della scomparsa di Ralph sui social media e alla fine il cagnolino è riuscito a tornare a casa lunedì mattina. Georgia ha così potuto tirare un sospiro di sollievo: "È il mio bambino. È super intelligente ed è davvero insolito che scompaia". A casa è arrivato un po' provato: "È tornato a casa, ha fatto una colazione abbondante e ha dormito quasi tutto il giorno" ha detto ancora la donna.

Al suo collare sarà presto aggiunta un'etichetta di geolocalizzazione, una luce lampeggiante e un disco identificativo in modo che sia più facile da trovare "se intraprende altre avventure", ha aggiunto Georgia.