La Romania torna al voto dopo i sospetti di interferenze russe: trionfa l’ultradestra di Simion: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

La Romania torna al voto dopo i sospetti di interferenze russe: trionfa l'ultradestra di Simion

L’ultradestra si conferma forte in Romania. Il voto di ieri è seguito a quello, poi annullato di novembre dell’anno scorso, in cui aveva vinto Călin Georgescu, un populista, di estrema destra, spesso accusato di essere filorusso e di condividere le idee di Vladimir Putin. A presentarsi come il suo erede in questa nuova tornata è stato George Simion, il leader di AUR, l’Alleanza per l’unità dei romeni, un partito di estrema destra, euroscettico e sovranista. Simion si è presentato alle urne proprio accompagnato da Georgescu, parlando di “elezioni rubate”. E questo sembra avergli giovato. Rispetto a novembre ha triplicato i suoi consensi, passando dal 13% a circa il 40%. Un exploit che nemmeno i sondaggi avevano previsto.

Lo slogan del partito di Simion è “famiglia, nazione, fede e libertà”: è un partito ideologicamente di estrema destra, populista, contrario ai matrimoni gay, ostile ai migranti e che, durante la pandemia, assunse posizioni vicine a quelle no vax. Simion è un nostalgico della Grande Romania, di quella crescita – anche territoriale – che il Paese ha vissuto dopo la fine della prima guerra mondiale, con lo sgretolamento dell’impero austro ungarico. Oggi è attivissimo sui social, su Tik Tok ha oltre un milione di follower, e ha un rapporto molto stretto con i suoi seguaci online. Alcuni anni fa li ha anche invitati tutti al suo matrimonio, che ha anche trasmesso in diretta su Facebook. Tra l’altro, è stato un matrimonio sicuramente particolare, celebrato in stile legionario in un piccolo villaggio della Romania.

