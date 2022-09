La regina Margherita II di Danimarca positiva al Covid dopo i funerali di Elisabetta II La regina Margherita II di Danimarca positiva al Covid dopo aver partecipato ai funerali della regina Elisabetta a Londra. È la seconda positività in un anno per la sovrana danese.

A cura di Chiara Ammendola

Margherita II di Danimarca

La regina Margherita II di Danimarca è risultata positiva al Covid. Il virus è stato contratto dalla sovrana probabilmente durante i funerali della regina Elisabetta II in Inghilterra dove ha partecipato insieme a decine tra le più alte cariche istituzionali del mondo.

La notizia è stata confermata questa mattina dalla casa reale danese che ha spiegato che la sovrana, 82 anni, ha dovuto cancellare alcuni eventi ufficiali che aveva in programma e per i quali era fissata la sua presenza. Non si tratta della prima positività al Covid per la regina Margherita II, sul trono di Danimarca dal 1972, anno della morte del padre Federico IX: la sovrana aveva infatti già contratto il virus lo scorso febbraio e in quell'occasione fu reso noto che aveva ricevuto tre dosi di vaccino.

La regina Margherita II di Danimarca ai funerali della regina Elisabetta

Lunedì, Margherita II ha partecipato alle esequie della regina britannica presso l'Abbazia di Westminster, e di fatto dopo la morte della regina Elisabetta è lei la sovrana più longeva d'Europa. Oltre ad essere rimasta l'unica effettivamente regnante. Margherita, che è per altro cugina di terzo grado di Elisabetta, ha 82 anni ed è considerata a suo modo dai sudditi una rivoluzionaria, dopo aver modernizzato la monarchia danese nei suoi 50 anni sul trono.

