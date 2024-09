La mamma dimentica la pistola in auto e il figlio si spara per errore: morto bimbo di 8 anni negli Usa

video suggerito

Un bambino di 8 anni è morto dopo essersi sparato per errore con una pistola lasciata in macchina dalla madre. La donna si era allontanata dal veicolo per andare a fare la spesa. L'incidente è avvenuto lunedì 2 settembre a Lehi, in Utah, negli Stati Uniti. Il piccolo è morto in ospedale il giorno successivo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un bambino di 8 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola carica lasciata in macchina dalla madre. La donna si era allontanata dal veicolo per andare a fare la spesa.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.40 (ora locale, ndr) di lunedì 2 settembre. Il piccolo era da solo in macchina a Lehi, nello Stato dello Utah. Secondo l'emittente KSL-TV, la tragedia è accaduta all'esterno di un convenience store della nota catena statunitense Maverik, lungo Thanksgiving Way.

Secondo quanto riferito ai media locali dal Dipartimento della Polizia della città di Lehi, il bambino ha trovato l'arma sotto a un sedile dell'auto e si è sparato per errore alla testa. Il piccolo è morto in ospedale nella mattinata di ieri, martedì 3 settembre.

In una nota diffusa dalla polizia si legge che al momento non ci sarebbero accuse pendenti nei confronti della madre, ma le indagini sull'incidente sono ancora in corso.

Il racconto di un testimone: "Ho sentito lo sparo, poi le urla"

Sky News ha riportato il racconto di un testimone che stava facendo benzina davanti al parcheggio dove è accaduto l'incidente. L'uomo ha detto di aver sentito uno sparo e le urla di una donna.

Il testimone ha aggiunto di essersi recato nei pressi dell'auto e di aver sentito la madre dire che il figlio aveva trovato la pistola sotto il sedile. "Lei mi ha detto: ‘Si è sparato, si è sparato, si è sparato‘", ha raccontato. "All'inizio ho pensato a un suicidio, ma lei ha detto: ‘Ha trovato la pistola sotto il mio sedile e ha premuto il grilletto.' È stato un incidente", ha aggiunto.

Il fatto è avvenuto a meno di due settimane dalla morte di un altro bimbo di 5 anni, sempre nello Utah, verificatasi in circostanze simili nella casa della sua famiglia a Santaquin. Secondo quanto riferisce il Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, nello Stato dello Utah non esiste alcuna legge che punisca chi lasci un'arma da fuoco incustodita.