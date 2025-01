video suggerito

La gallina depone un uovo perfettamente tondo (che andrà all'asta): "Succede una volta su miliardo" Il rarissimo uovo sferico è stato trovato da una contadina in una fattoria nel Somerset, in Regno Unito. Potrebbe essere venduto a centinaia di sterline e il ricavato della vendita andrà in beneficenza.

A cura di Biagio Chiariello

Alison Greene con l'uovo rotondo

Un uovo di gallina perfettamente rotondo. Accade una volta su un miliardo, e nei giorni scorsi l’eccezionale evento si è ripetuto in una fattoria di Fenton, vicino al confine con il Somerset, in Regno Unito: a trovarlo è stata la contadina Alison Greene, che da tre anni lavora lì come addetta alla manipolazione delle uova. Periodo in cui ne ha maneggiate più di 42 milioni di uova e, a sua memoria, non le è mai capitato di trovarne uno perfettamente rotondo.

“È stato davvero sorprendente perché rotolano in un modo specifico e questo non lo faceva, si è distinto”, ha detto alla BBC. La 57enne ha ora intenzione di mandarlo all'asta a Exeter e il ricavato sarà devoluto all'associazione Devon Rape Crisis. Chissà che magari si faccia avanti qualcuno di davvero importante. “Ora è qualcosa che nessun altro ha. Elon Musk non ha un uovo rotondo, vero?”, scherza.

Brian Goodison-Blanks, banditore d'asta presso la Bearnes Hampton & Littlewood Auctioneers di Exeter, già in passato si è trovato di fronte simili rarità: “Le uova di gallina sferiche sono piuttosto insolite e ci sono state persone che hanno pagato più di 100 e a volte 200 sterline per averle”.

Lo scorso mese, un uomo ha comprato d’impulso un insolito uovo di gallina perfettamente sferico dopo aver bevuto qualche pinta. L’oggetto è stato poi battuto all’asta nel Berkshire per 200 sterline (236 euro). Ed Pownell, residente a Lambourn, ne ha spese 150 per acquistarne uno e successivamente lo ha donato alla Fondazione Iuventas, un’organizzazione benefica che fornisce mentoring, coaching e supporto per la salute mentale dei giovani dell'Oxfordshire.

Roz Rapp, della fondazione, ha dichiarato alla BBC: “Siamo felicissimi ed entusiasti che l'uovo sia stato venduto perché significa che possiamo continuare a fare quello che facciamo”.

Qualche anno fa, un raro uovo di gallina perfettamente rotondo è stato venduto su eBay per 480 sterline. L'uovo era stato deposto a Latchingdon, nell'Essex, da una gallina di proprietà di Kim Broughton, che in seguito l'ha chiamata ‘Ping Pong'. Broughton ha deciso di metterlo all'asta per raccogliere fondi a favore della Cystic Fibrosis Trust, associazione che lavora per migliorare la qualità della vita e delle cure delle persone con fibrosi cistica.