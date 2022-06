La figlia muore a 9 anni: aveva la testa infestata di pidocchi. Madre arrestata insieme alla nonna Sandra Kraykovich, 38 anni, ed Elizabeth Kraykovich, 64 anni, di Tucson, in Arizona, sono state arrestate dopo che la piccola è morta per un’anemia collegata a un’infezione da infestazione da pidocchi.

A cura di Biagio Chiariello

Mamma e nonna sono state entrambe arrestate con l'accusa di omicidio dopo che una bambina di nove anni è morta a causa di un grave caso di pidocchi. Sandra Kraykovich, 38 anni, ed Elizabeth Kraykovich, 64 anni, sono state entrambe accusate della tragedia che ha colpito la piccola (il cui nome non è stato rivelato). Secondo quanto ricostruito nelle carte del tribunale i servizi di emergenza sono arrivati ​​​​a casa loro a Tucson, in Arizona, il 22 giugno e hanno trovato la bimba priva di coscienza con "una grande quantità di insetti sul viso". "Dopo un esame più attento si è scoperto che c'era un'enorme quantità di pidocchi nei suoi capelli".

Le autorità sostengono che i messaggi di testo inviati dalla madre dimostrano che era a conoscenza delle condizioni di sua figlia, secondo Law and Crime. La donna aveva scritto al suo compagno il 14 e 15 marzo in merito al problema e il 21 marzo: "Oh Mio Dio. Ascolta, sono nella mia stanza e mia madre mi ha chiamato. (censura) mi chiedeva se potevo controllarla per assicurarmi che non stesse morendo".

La polizia ha riferito che nonostante il fidanzato le avesse detto di portare la figlia in ospedale, lei non l'ha fatto. Secondo uno dei figli più grandi della donna, avrebbe cercato di risolvere il problema dei pidocchi usando il collutorio. Anche la nonna deve rispondere delle medesime accuse in quanto sarebbe stata consapevole della gravità della condizione. La 64enne aveva parlato della possibilità di chiamare il 911 ma non l'ha fatto, e ha scritto a Sandra che la figlia "non può andare al pronto soccorso con i suoi capelli, lascia a me se non sei a casa".

L'autopsia ha rilevato che la bimba è morta per anemia collegata a un'infezione da infestazione da pidocchi. Anche la malnutrizione sarebbe da considerare un fattore determinante, secondo il medico legale della contea di Pima. Dopo che le due donne sono state arrestate, gli altri due figli più grandi di Sandra, che pure avevano un problema coi pidocchi, sono stati affidati ad altri membri della famiglia.