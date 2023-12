La famiglia reale convinse la regina Elisabetta II a restare a Balmoral per gli ultimi giorni di vita La regina Elisabetta II voleva tornare a Buckingham Palace per gli ultimi giorni di vita, ma solo per “facilitare le cose al Paese”. Fu la famiglia a convincerla a restare a Balmoral, la sua residenza del cuore. La rivelazione nell’intervista della Bbc alla Principessa Anna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Quando la famiglia reale si accorse di essere davanti agli ultimi giorni della vita della regina Elisabetta, scelse di lasciare la regina nella sua casa di Balmoral, la residenza tanto amata da Elisabetta II. La rivelazione arriva dall'anteprima del trailer della confessione della principessa Anna. La lunga intervista alla secondogenita della defunta regina sarà trasmessa dalla Bbc a Natale e rivela dettagli importanti sugli ultimi giorni della sovrana.

Elisabetta II avrebbe voluto tornare a Buckingham Palace prima di morire per "rendere le cose meno difficili alla famiglia e ai sudditi". Fu proprio la figlia Anna a convincerla a rimanere a Balmoral, la residenza più amata dalla sovrana. "Volevamo che non pensasse al dovere e a servire il Paese, almeno per una volta" ha raccontato. Invece, la regina Elisabetta era pronta a mettere il Regno davanti a tutto, anche all'ultimo desiderio, quello di morire a Balmoral

"Dopo una vita passata a servire il Paese – ha raccontato Anna – era giusto che quel ragionamento fosse accantonato. Noi figli volevamo che pensasse solo a se stessa e agli ultimi istanti di vita in quel castello che lei ha amato tanto". Gli ultimi istanti della vita della regina saranno raccontati in un documentario sulla morte di Elisabetta II e sull'incoronazione di Re Carlo III che promette di segnare numeri da record per la tv pubblica britannica.

"Per essere onesti – ha raccontato – non credo che nessuno possa dire di essersi veramente preparato per un ruolo come questo, il ruolo di Re. Il cambio di vita poi accade e vai avanti, ti dici: ‘Ok, devo andare avanti così', ti abitui a pensare a una vita fatta per servire il tuo popolo e il tuo Paese, tanto da non riuscire a non pensarci neppure in punto di morte".

Il 25 dicembre, Re Carlo III saròà chiamato a pronunciare il suo secondo discorso di Natale da Re, ma il primo dopo l'incoronazione di maggio. Quando Elisabetta II morì, Carlo si trovava nella sua residenza del cuore, in Scozia, a Dumfries House, in compagnia di Camilla. Qui per anni ha gestito la sua attività con la King's Foundation, dove torna appena possibile quando i nuovi impegni da re lo permettono.