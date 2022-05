La Corea del Nord ha lanciato nuovo missile balistico verso il mare del Giappone Il regime di Pyongyang ha lanciato nelle ultime ore un nuovo missile balistico verso il Mar del Giappone. Kim Jong Un aveva annunciato di voler accelerare il suo sviluppo di armi nucleari.

A cura di Antonio Palma

Si riaccende la tensione in Corea dove il regime di Pyongyang ha lanciato nelle ultime ore un nuovo missile balistico verso il Mar del Giappone. A darne notizia è la Corea del Sud in cui sistemi radar hanno individuato l’ennesimo lancio dei nord coreani dalle coste nord orientali del Paese. Il missile è finito nelle acque al largo della costa orientale coreana, nel Mar del Giappone. La natura del missile non è stata ancora accertata ma si tratterebbe comune di un missile a lunga gittata che la corea del nord sta testando ormai da mesi. La conferma del lancio è arrivata anche dal Giappone che ha segnalato lo schianto del missile in mare al largo della sua costa.

I dettagli esatti del lancio al momento non son noti. Il Comando di Stato maggiore congiunto di Seul ha spiegato che è in corso l’elaborazione dei vari dati raccolti per stabilire tipologia di armi, traiettoria e altitudine di lancio. Si tratta del primo lancio dopo la parata militare del 25 aprile, durante la quale il leader Kim Jong Un ha annunciato di voler accelerare il suo sviluppo di armi nucleari, ma è il quattordicesimo test missilistico della Corea del Nord da inizio anno e conferma la volontà di Pyongyang di accelerare su questo fronte. Il lancio infatti è avvenuto comunque poco giorni dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha annunciato di voler rafforzare il suo arsenale nucleare "al ritmo più veloce possibile" minacciando di usarlo contro i rivali.

Tra le armi in mostra alla parata di Pyongyang c'erano un missile balistico intercontinentale Hwasong-17, oltre a lanciarazzi giganti e un missile balistico lanciato da un sottomarino. "La vera pace, la dignità nazionale e la sovranità nazionale possono essere garantite solo dalla potente forza di autodifesa in grado di sconfiggere il nemico", ha detto Kim in una dichiarazione rilasciata agli organi statali dopo la parata. Secondo fonti di intelligenze sud coreane la Corea del nord si appresterebbe anche a rilanciare i teste nucleari per preparare le cariche da piazzare sui missili testati