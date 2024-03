Ucraina, pioggia di missili balistici russi: “Troppo veloci, non abbiamo più tempo di metterci al riparo” Una pioggia di missili e bombe russe sull’Ucraina oggi ha causato morti, distruzione e feriti. “L’uso intensivo di missili balistici russi, che possono raggiungere velocità estremamente elevate, lasciano poco tempo alle persone per mettersi al riparo” ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, lanciando un nuovo appello per la fornitura urgente di sistemi di difesa aerea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una pioggia di missili e bombe russe sull'Ucraina oggi ha causato morti, distruzione e feriti, in particolare nel sud del Paese e nelle zone di confine. Un attacco che segue gli analoghi lanci di missili balistici da parte di Mosca avvenuti nei giorni scorsi e che hanno spinto le autorità di Kiev a lanciare un nuovo appello per la fornitura urgente di sistemi di difesa aerea. "La particolarità degli attuali attacchi russi è l'uso intensivo di missili balistici che possono raggiungere obiettivi a velocità estremamente elevate, lasciando poco tempo alle persone per mettersi al riparo e causando una significativa distruzione", ha ammesso il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Kiev chiede a Usa e Occidente consegne urgenti di sistemi di difesa aerea, per far fronte a questi nuovi attacchi russi che solo oggi hanno causato diversi morti in diverse aree del paese. “Patriot e altri sistemi simili sono difensivi per definizione. Sono progettati per proteggere vite umane, non per toglierle”, ha affermato Kuleba, rispondendo ai timori di chi pensa che questi sistemi missilistici avanzati possano essere usati da Kiev per attaccare il suolo russo.

Intanto oggi l'esercito russo ha bombardato nel primo pomeriggio un quartiere residenziale della città orientale di Kharkiv, colpendo diversi condomini. Il sindaco Ihor Terekhov ha riferito di almeno un morto e una dozzina di feriti. “Un palazzo a cinque piani è stato gravemente danneggiato. Anche l'istituto di chirurgia d'urgenza è stato danneggiato" ha spiegato il primo cittadino, aggiungendo: "Questo è un altro atto di sanguinoso terrorismo contro gli ucraini". Il governatore Oleg Sinegubov ha dichiarato sui social media che tre uomini e una donna sono rimasti feriti in attacchi separati contro città e villaggi della regione con artiglieria e razzi.

Altri bombardamenti segnalati oggi nella città di Nikopol, nel sud-est dell'Ucraina dove un uomo è stato ucciso in un bombardamento russo che ha distrutto case private, una fattoria e una linea elettrica. Una donna invece è stata uccisa negli attacchi russi nel villaggio di Mykhailivka a Kherson, la regione meridionale ucraina parzialmente occupata dalla Russia. "Una residente locale di 61 anni è stata ferita a morte nella sua stessa casa", hanno dichiarato le autorità ucraine.

L'aeronautica ucraina ha affermato che le forze russe hanno lanciato 13 droni d'attacco di progettazione iraniana contro l'Ucraina durante la notte e che 10 sono stati abbattuti sulla regione di Kharkiv, sulla vicina regione di Sumy e vicino alla capitale Kiev. La Russia nel frattempo ha annunciato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 18 razzi vicino alla città di confine di Belgorod.