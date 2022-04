Kim Jong Un ha detto che userà la bomba atomica in ogni momento se qualcuno minaccerà la Nord Corea Il discorso del leader di Pyongyang durante una grande parata militare: “La Corea del Nord rafforzerà velocemente le armi nucleari. Sono un simbolo del potere nazionale”

A cura di Biagio Chiariello

Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha promesso che "rafforzerà e svilupperà" più velocemente le sue armi nucleari e ha minacciato di usarle se provocato. La nuova esibizione di muscoli di Pyongyang è avvenuta ieri sera 25 aprile in piazza Kim Il Sung, in occasione delle commemorazioni del 90° anniversario dell'Esercito rivoluzionario popolare coreano, come riporta la Korean Central News Agency.

Le armi nucleari sono "un simbolo del potere nazionale" e la Corea del Nord "le rafforzerà e le svilupperà ulteriormente alla massima velocità possibile", tenendo conto che "non possono essere vincolate a una sola missione", ha aggiunto Kim. "Se qualche forza tenta di usurpare gli interessi fondamentali del nostro Paese, la nostra forza nucleare non avrà altra scelta che svolgere la sua seconda missione di natura preventiva", ha assicurato il leader con toni minacciosi, riferendosi a un attacco contro concrete minacce.

"La nostra missione di base per quanto riguarda l'energia nucleare – ha dichiarato Kim – è di scoraggiare la guerra, ma le nostre armi nucleari non possono essere confinate esclusivamente entro i limiti della prevenzione fino a quando non si verifichi una situazione alla quale speriamo di non assistere mai su questa terra".

Secondo la Kcna nel corso dell'evento sono stati mostrati gli armamenti più sofisticati a disposizione della Corea del Nord, incluso il potente Hwasong-17, il missile balistico intercontinentale (Icbm) che Pyongyang ha affermato di aver testato con successo il 24 marzo, in quello che è stato il primo lancio del suo genere dal 2017. "Gli spettatori hanno tributato forti applausi, molto entusiasti nel vedere il gigantesco missile balistico intercontinentale Hwasong-17 che è salito in cielo il 24 marzo", scrive l'agenzia locale. Oltre al ‘missile mostruoso‘, durante la parata sono sfilate unità "missilistiche tattiche", carri armati, colonne di "missili strategici", una colonna di "super-grandi Icbm" in grado di "colpire in successione" e altri vettori.