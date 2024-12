video suggerito

La borsa dell'acqua calda bollente esplode, 28enne ustionata: "Come essere bruciati vivi" L'incidente domestico ha lasciato ustioni su varie parti del corpo alla 28enne inglese che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di sostituire la borsa dell'acqua calda ogni due anni: "Non fate come me, non dura in eterno".

A cura di Antonio Palma

"In pratica è stato come essere bruciati vivi" così la 28enne Annie Thomas racconta la terribile esperienza di cui è stata protagonista il mese scorso quando la borsa dell'acqua calda bollente è esplosa improvvisamente ustionandola su varie parti del corpo. L'incidente domestico, di cui la giovane porta ancora i segni, è avvenuto mentre era a casa a Nottingham, in Inghilterra.

Quel giorno, dopo aver riempito la borsa per tre quarti con acqua bollente, Annie l'ha rimessa nella sua morbida custodia e l'ha infilata sotto il maglione per stare al caldo. Poco dopo ha sentito un bruciore improvviso sul basso ventre e sulle cosce. Era il liquido bollente che le si è riversato addosso quando la borsa si è spaccata.

Annie ha raccontato al Mirror di essere corsa sotto la doccia urlando nel panico, senza comprendere appieno cosa le fosse accaduto nell'immediato, e di essersi messa sotto l'acqua fredda per alleviare il dolore. Poi si è immersa in un bagno freddo per ore prima di andare al pronto soccorso dove infine è stata medicata da un'infermiera che le ha staccato la pelle morta prima di fasciarle le ferite.

"Avevo fatto come faccio di solito. Mi sono seduta con la borsa dell'acqua calda infilata una soffice coperta sotto il maglione. Quando mi sono seduta, mi è scoppiata addosso. È successo tutto così in fretta. Ci ho messo qualche secondo per realizzare cosa era successo e poi tutto il mio corpo è esploso in un dolore immenso" ha ricostruito la giovane che ora vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di sostituire la borsa dell'acqua calda ogni due anni e di controllare le date di scadenza per impedire che ciò accada ad altri.

"Ce l'avevo da anni. L'ho ricevuto circa sei anni fa come regalo di Natale. Credo che la gente pensi che le borse dell'acqua calda siano indistruttibili e che siano cose che hai negli armadietti da anni e che vanno sempre bene, ma in realtà è come qualsiasi cosa, prima o poi si romperanno" ha dichiarato, concludendo: "Inoltre, meglio non mettere acqua bollente direttamente nella borsa dell'acqua calda come ho fatto io".