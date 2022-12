La baguette francese diventa patrimonio dell’umanità: “Consacrazione della sapienza artigianale” Con l’iscrizione della baguette nella lista dei patrimoni dell’umanità, l’Unesco ha riconosciuto le “competenze artigianali” per realizzare il prodotto ma soprattutto la “cultura” che veicola.

A cura di Antonio Palma

La baguette francese è diventata patrimonio immateriale dell'umanità. Il tipico pane a forma allungata, da sempre uno dei simboli della Francia, infatti è entrato nel nuovo elenco stilato dall’Unesco per il 2022, in occasione della diciassettesima sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale tenutasi a Rabat, in Marocco.

Con l’iscrizione della baguette nella lista dei patrimoni dell’umanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha riconosciuto le "competenze artigianali" per realizzare il prodotto ma soprattutto la "cultura" che veicola.

La baguette infatti è un prodotto simbolo della vita quotidianità francese, oltre a essere il tipo di pane più diffuso e consumato in Francia durante tutto l'anno, scelto ogni girono da 12 milioni di consumatori francesi.

Secondo l’Unesco, infatti, la baguette “genera anche modi di consumo e pratiche sociali che la differenziano da altri tipi di pane”, come le visite giornaliere ai panifici per acquistare le pagnotte e gli espositori specifici per abbinarli alla loro forma allungata. La baguette viene consumata in molti contesti, durante i pasti in famiglia, ma anche nei ristoranti, nelle mense aziendali e scolastiche.

“La loro crosta croccante e la consistenza gommosa si traducono in un'esperienza sensoriale specifica” ricordano dall’Unesco, sottolineando che la sapienza artigianale che serve per creare quel pane e che viene tramandata principalmente attraverso la formazione sul lavoro, che unisce i corsi scolastici con l'esperienza lavorativa in una panetteria.

Grande esultanza da parte Confederazione nazionale della panetteria-pasticceria francese che aveva avanzato la candidatura sostenuta dal presidente Emmanuel Macron che aveva descritto la baguette come "250 grammi di magia e perfezione".

"È un riconoscimento per la comunità degli artigiani fornai e pasticceri” ha commentato il presidente della Dominique Anract, aggiungendo: “La baguette è farina, acqua, sale, lievito e il saper fare dell'artigiano".

A differenza degli altri pani, infatti, la baguette è realizzata con soli quattro ingredienti dai quali ogni fornaio ottiene un prodotto unico. “Le baguette richiedono conoscenze e tecniche specifiche: vengono cotte durante il giorno in piccoli lotti e i risultati variano a seconda della temperatura e dell'umidità” aggiungono dall’agenzia Onu.

“Il processo di produzione tradizionale prevede la pesatura e la miscelazione degli ingredienti, l'impasto, la fermentazione, la divisione, la distensione, la modellatura manuale, la seconda fermentazione, la marcatura dell'impasto con tagli poco profondi (la firma del fornaio) e la cottura in forno” elenca l’Unesco