Kiev: “Mosca raddoppia navi nel Mar Nero”. Zelensky: “Putin sarà eliminato dal suo stesso entourage” La Russia ha raddoppiato il numero di navi in servizio attivo nel Mar Nero, secondo l’esercito ucraino, che ipotizza la preparazione di ulteriori attacchi. Zelensky intanto si è detto convinto che Putin prima o poi verrà ucciso dal suo stesso entourage.

A cura di Susanna Picone

Secondo il presidente ucraino Zelensky, Putin prima o poi verrà ucciso dal suo stesso entourage: "Ci sarà sicuramente un momento in cui la fragilità del regime di Putin si farà sentire all'interno della Russia. I predatori mangeranno il predatore. Troveranno un motivo per uccidere l'assassino, ma avranno bisogno di una ragione", ha detto al giornalista Dmytro Komarov che ha realizzato un documentario a un anno dall'invasione russa dell’Ucraina.

Zelensky, in un discorso all'evento del Presidente federale tedesco per la solidarietà all’Ucraina, si è rivolto anche ai tedeschi invitandoli a compiere ogni sforzo per impedire alla Russia di "trasformare" l'Ucraina e l'intera Europa in "briciole di cemento". "Da un anno tutto è cambiato. Per l'Ucraina, per la Germania, per l'intera Europa e il mondo libero. Ciò a cui il mondo libero si è abituato in decenni di pace si è trasformato in qualcosa per cui dobbiamo combattere", ha detto Zelensky. "Dobbiamo fare tutto il possibile e l'impossibile per impedire alla Russia di trasformare l'Ucraina, i nostri vicini e l'intera Europa in briciole di cemento", ha aggiunto.

Kiev: "Mosca prepara attacco"

Sul campo, intanto, l’esercito ucraino ha affermato che la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero e ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici. "Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a giovedì: ora ci sono otto navi", così il comando militare nella regione meridionale, "ciò potrebbe indicare che sono in preparazione attacchi missilistici e attacchi di droni".

Secondo il servizio stampa della Marina ucraina Nataliya Gumenyuk "ieri sera i russi hanno aggiunto un vettore missilistico nel Mar Nero, una fregata equipaggiata con otto missili di tipo Kalibr, portando in tutto il numero di unità a nove". Negli ultimi 4 giorni non c'erano stati portamissili nel Mar Nero, riferisce l'Ukrainska Pravda.

In merito ai negoziati, l'Europa e Stati Uniti non credono al piano cinese: "Se Putin lo applaude come potrebbe ritenersi buono?", ha commentato il presidente americano Biden in un'intervista con Abc News.