Biden dice che gli Stati Uniti risponderebbero se la Cina fornisse armi alla Russia Il presidente degli Stati Uniti Biden ha anche respinto il piano di pace proposto dalla Cina per una soluzione della guerra in Ucraina, suggerendo che la sua attuazione avvantaggerebbe solo la Russia.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Stati Uniti "risponderebbero" se la Cina fornisse armi alla Russia. A dirlo il presidente americano Joe Biden in un'intervista a Abc news aggiungendo comunque che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo. Ma se la Cina fornisse armi alle forze russe "supererebbe un limite che altri hanno superato". "In risposta – ha detto ancora Biden – abbiamo imposto sanzioni durissime".

Biden ha anche respinto il piano di pace proposto dalla Cina per una soluzione della guerra in Ucraina, suggerendo che la sua attuazione avvantaggerebbe solo la Russia di Putin. "Se Putin lo applaude come potrebbe ritenersi buono?", ha detto il presidente americano. "Non ho visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque non sia la Russia", ha quindi aggiunto.

Al di là delle critiche specifiche al documento avanzato da Pechino, l’inquilino della Casa Bianca ha respinto apertamente l'idea che la Cina negoziasse la pace durante la guerra, definendola irrazionale. "L'idea che la Cina negozierà l'esito di una guerra totalmente ingiusta per l'Ucraina è totalmente irrazionale", ha detto.

Nel corso dell’intervista Biden ha parlato anche dei jet F16, affermando che per ora l’Ucraina di Zelensky non ne ha bisogno. "Per il momento lo escludo", ha detto Biden a proposito dell'ipotesi di inviare jet da combattimento a Kiev. Ha quindi spiegato che "non è possibile stabilire esattamente di che cosa avrà bisogno l'Ucraina per difendersi in futuro". "Ma al momento, secondo le valutazioni del nostro esercito, non c'è nessuna ragione per inviare gli F16".

Nel corso della sua intervista Biden ha anche ribadito la sua intenzione di cercare di ricandidarsi per un secondo mandato nel 2024: "L'unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età: è guardatemi", ha detto.