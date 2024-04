José Mujica ha un tumore, l’ex presidente uruguaiano: “Lottate con amore, la vita è così bella”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

José Mujica ha un tumore all'esofago, lo ha annunciato lo stesso ex presidente uruguaiano oggi in un conferenza stampa convocata appositamente dopo la diagnosi medica dei giorni scorsi. Il politico 88enne ha spiegato che la malattia è stata rilevata durante un controllo medico venerdì scorso. "Devo informarvi che venerdì scorso mi sono recato all'ospedale di Casmu per un controllo, durante il quale è stato scoperto che ho un tumore all'esofago, che ovviamente è molto complicato e lo è doppiamente nel mio caso, perché soffro di una malattia immunologica da più di 20 anni", ha detto l'ex presidente

Pepe Mujica ha aggiunto che il cancro è già esteso e ha colpito, tra le altre cose, i suoi reni, il che crea “evidenti difficoltà” per la chemioterapia o le tecniche chirurgiche. "I medici stanno valutando tutto questo, stano facendo analisi cellulari" ha aggiunto.

“Nella mia vita, più di una volta la Triste Mietitrice si aggirava intorno alla branda, ma ha continuato a farmi da pastore in tutti questi anni. Questa volta mi sembra che arrivi con la falce pronta”, ha proseguito con una delle sue solite metafore, aggiungendo: "Vedremo cosa succede".

“Nel frattempo e finché potrò, continuerò ad essere attivo e lottare coi miei compagni e a divertirmi con le verdure. Finché reggerò, continuerò", ha detto Mujica che ha voluto lanciare un messaggio anche ai giovani. “Voglio dire alle ragazze e ai ragazzi che la vita è bella, anche se passa e se ne va. Il nocciolo della questione è ricominciare da capo ogni volta che si cade, e se c’è rabbia trasformatela in speranza e lottate con amore, non lasciatevi ingannare dall’odio. Nessuno si salva da solo ”.

Infine, ha aggiunto che l’unica libertà che esiste è nella testa e si chiama “volontà”. “Se non la usiamo non siamo liberi. E questo va capito. Questa sfida spetta alle nuove generazioni. E la vita è così bella che non ha senso sacrificarla alla stupidità” ha concluso.

Mujica, presidente dell'Uruguay dal 2010 al 2015, è famoso per la sua austerità, semplicità e lo stile diretto, José “Pepe” Mujica è stato uno dei leader più importanti dell'onda progressista in America Latina, diventando un influente riferimento per la sinistra mondiale. Prima di essere eletto 40esimo Presidente del Paese sudamericano, è stato Ministro dell'Allevamento, dell'Agricoltura e della Pesca mentre in seguito è stato eletto senatore altre due volte. Si è dimesso da quest'ultima carica nel 2020, ritirandosi dall'attività politica per dedicarsi alla militanza popolare.