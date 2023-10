Italiani in Israele, Tajani: “Massima prudenza, non andate in aeroporto senza biglietto” Il ministro degli Esteri Tajani dopo l’attacco di Hamas a Israele: “Massima prudenza ai connazionali. 18mila sono residenti, altri 500 i turisti. Non andate in aeroporto senza biglietti”. Wizz Air annuncia la cancellazione di tutti i voli da e per Tel Aviv previsti oggi dall’Italia.

Mentre sale la tensione in Israele, dove sono in corso violenti scontri in seguito all'attacco verificatosi ieri da parte di Hamas, c'è preoccupazione per i cittadini stranieri che si trovano al momento nel paese, italiani inclusi.

Sul sito della Farnesina si invita i connazionali residenti in Israele alla massima prudenza. A rassicurare sulle loro condizioni è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che, intervenendo al Tg1, ha dichiarato che "non ci sono notizie negative sugli italiani in Israele. Sono 18mila i nostri connazionali che vivono lì, molti hanno doppio passaporto, e ci sono anche i militari, chiamati al servizio di leva, e ci sono circa 500 turisti italiani che sono temporaneamente in Israele, e abbiamo calcolato che sono una decina quelli che si trovano nella Striscia di Gaza, dove ci sono i carabinieri che formano i poliziotti palestinesi. Al momento, ripeto non abbiamo notizie negative", ha precisato.

Un consiglio però arriva dal numero della Farnesina: "Tutti coloro che vogliono tornare in Italia non vadano in aeroporto senza avere il biglietto aereo". Al momento, ha precisato Tajani, "ci sono due compagnie aeree che volano, Israir ed El Al: con queste due compagnie si può tornare in Italia. So che alcuni connazionali sono già partiti da Israele e stanno rientrando in Italia. Comunque la nostra ambasciata dà informazioni a tutti gli italiani che chiedono di saperne di più".

Altre compagnie aeree hanno infatti sospeso voli. Tra questi c'è Wizz Air che, causa dell'attuale situazione, ha annunciato la cancellazione di tutti i voli da e per Tel Aviv previsti oggi dall'Italia. "Wizz Air – si legge in una nota – contatterà i passeggeri interessati direttamente tramite e-mail o SMS e fornirà loro opzioni di cambio prenotazione o rimborso, nonché di alloggio. La compagnia raccomanda ai passeggeri che hanno prenotato presso agenzie di viaggio o agenzie online di rivolgersi a loro per eventuali modifiche alle prenotazioni. La compagnia continua a monitorare attentamente la situazione e resta in contatto costante con le autorità competenti. Wizz Air si scusa per gli eventuali disagi causati e sottolinea che la sicurezza dei suoi passeggeri, dell'equipaggio e dei suoi aerei è la sua priorità principale".