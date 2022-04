Israele non rilascia il permesso per l’ospedale: muore bimba palestinese di 19 mesi malata di cuore Fatima al-Masri, una bambina palestinese di 19 mesi, è morta a Gaza dopo aver atteso per cinque mesi che Israele le concedesse il permesso di lasciare l’enclave per farsi curare.

A cura di Davide Falcioni

Fatima al-Masri, una bambina palestinese di 19 mesi, è morta a Gaza dopo aver atteso per cinque mesi che Israele le concedesse il permesso di lasciare l'enclave per farsi curare. Alla piccola un anno fa era stata diagnosticata una grave malformazione cardiaca che necessitava di un delicato intervento chirurgico possibile solo in un attrezzato ospedale israeliano, e non invece in una delle strutture sanitarie di Gaza City. Per questa ragione i genitori avevano lo scorso autunno presentato una richiesta alle autorità di Tel Aviv che tuttavia, come ha riferito il padre di fatima, Jalal al-Masri,"continuavano a rispondere che la nostra domanda era ‘sotto esame'", finché nostra figlia non è morta". La bambina era stata già costretta a saltare due importanti appuntamenti fissati per dicembre e febbraio all'ospedale al-Makassed di Gerusalemme, e di conseguenza le sue condizioni nelle ultime settimane si sono aggravate di giorno in giorno.

A nulla sono valsi i continui appelli alle autorità israeliane del Centro Al Mezan per i diritti umani, una ONG palestinese che si è occupata del caso di Fatima: "Siamo profondamente rammaricati per la morte della bambina e condanniamo fermamente il vlocco di Israele sulla Striscia di Gaza e le relative restrizioni ai movimenti dei palestinesi, che includono la negazione ai pazienti dell'accesso agli ospedali in Cisgiordania, Gerusalemme est, Israele e all'estero". Israele ha approvato il 69% delle richieste di permesso dei pazienti di Gaza nel mese di febbraio, ma il 56% delle richieste da parte degli accompagnatori dei pazienti non ha ricevuto risposta in tempo, secondo il rapporto mensile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fatima aveva appena 19 mesi e naturalmente non avrebbe mai potuto raggiungere l'ospedale di Gerusalemme senza i suoi genitori.