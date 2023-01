Israele ha bombardato la Striscia di Gaza: ieri 9 palestinesi uccisi in un campo profughi a Jenin Dopo il massacro di Jenin di ieri – in cui i soldati israeliani hanno ucciso nove palestinesi, tra i quali un’anziana donna – il governo israeliano ha lanciato un raid aereo sulla Striscia di Gaza.

A cura di Davide Falcioni

Dopo il massacro di Jenin di ieri – in cui i soldati israeliani hanno ucciso nove palestinesi, tra i quali un'anziana donna – il governo di estrema destra di Tel Aviv guidato per la sesta volta dal premier Benjamin Netanyahu ha lanciato un raid aereo sulla Striscia di Gaza.

Fonti locali a Gaza City hanno riferito ad Al Jazeera che i caccia israeliani hanno colpito il campo profughi di al-Maghazi, conducendo almeno 13 attacchi nelle prime ore di oggi. Colpito anche il quartiere di al-Zaitoun e l'area di Beit Hanoun.

Testimoni e media locali hanno riferito che in un primo momento alcuni missili sono stati lanciati dai droni israeliani, e che solo in seguito sono entrati in azione i caccia dell'aviazione. Al momento non sono state segnalate vittime, e in mattinata i raid sono stati interrotti.

In una nota l'esercito israeliano ha riferito che gli attacchi aerei su Gaza – una delle aree più densamente popolate del mondo con 2,1 milioni di residenti – sono seguiti al lancio di due razzi verso Israele da parte di miliziani presumibilmente di Hamas, anche se nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Il portavoce del gruppo armato Hazem Qassem ha affermato tuttavia che i combattenti di Gaza "continueranno a svolgere il loro dovere di difendere il popolo palestinese e i suoi luoghi sacri".

Entrambi i razzi lanciati dalla striscia verso la città di Ashkelon, a circa 12chilometri a nord di Gaza, sono stato intercettati ed abbattuti dal sistema di difesa aerea di Israele.

Gli attacchi aerei israeliani e il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza sono arrivati poche ore dopo la strage nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, in cui le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso nove palestinesi in quello che è stato descritto come uno dei giorni più letali da quando Israele ha intensificato i raid all'inizio del 2021.