Israele, Danielle uccisa al rave da Hamas: il padre trova il corpo in un’auto crivellata di colpi La 24enne israelo-americana Danielle Waldman è stata uccisa col fidanzato mentre provavano a fuggire dai miliziani palestinesi. Il padre era riuscito a rintracciare il suo cellulare tramite ‘Trova il mio iPhone’. E così si è messo in viaggio con la speranza nel cuore di ritrovare la sua amata figlia…

Ha sperato fino all'ultimo che la figlia fosse stata presa da Hamas. Almeno sarebbe stata viva. Ma dopo essere riuscito a sapere dove si trovava la ragazza grazie all'app ‘Trova il mio iPhone', un sistema di geolocalizzazione del suo cellulare, Eyal Waldman ha scoperto che la sua Danielle era una delle 260 vittime della barbara strage perpetrata dai miliziani palestinesi al Nova Music Festival, nei pressi di del Kibbutz di Reim, a ridosso del confine con la Striscia di Gaza.

Danielle Waldman, 24 anni, nata in California, negli Stati Uniti, era al rave party insieme al suo fidanzato, Noam Shai, conosciuto nell'esercito. Stavano insieme da sei anni e sognavano di sposarsi. Dagli attacchi di Hamas al festival musicale di sabato, però, di lei non si avevano più notizie.

Eyal Waldman, fondatore di Mellanox, un fornitore israelo-americano di prodotti per reti di computer, è riuscito dopo qualche giorno a rintracciare il dispositivo della figlia. Così si è messo in viaggio insieme ad un suo amico con la speranza nel cuore di ritrovare la sua Danielle: il corpo della ragazza era in una Toyota bianca, a bordo della quale fuggire aveva cercato di fuggire con il fidanzato da Hamas. La macchina era crivellata dai colpi dei terroristi. Anche il fidanzato è rimasto ucciso.

"I colpi sono arrivati da due direzioni", ha detto il padre, aggiungendo che "dai bossoli che abbiamo trovato, c'erano almeno tre pistole che sparavano contro l'auto". Waldman ha parlato di sua figlia anche a i24NEWS – un'emittente israeliana -: Danielle era la bambina più felice di sempre e tutti l'amavano davvero. Lei amava tutti."

"Noam è cresciuto qui in Israele ed era un vero uomo. Si erano incontrati nell'esercito e progettarono di trascorrere tutta la vita insieme". Ha aggiunto: "Danielle è andato al festival della pace e dell'amore nel distretto meridionale di Israele. Sono andati con migliaia di ragazzi per celebrare la vita, per celebrare l'amore". E invece hanno trovato la morte.