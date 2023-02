Iran, coppia balla in piazza e pubblica il video sui social: condannati a 10 anni di carcere I due ragazzi – Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni – non hanno collegato il loro ballo alle proteste in corso nel Paese per la morte di Mahsa Amini.

Una coppia iraniana di ventenni è stata condannata a 10 anni di carcere dopo aver pubblicato un video in cui ballava per strada, vicino alla Torre Azadi di Teheran. Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sono stati condannati per "promozione della corruzione e della prostituzione, atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro l'establishment".

Le autorità stanno infliggendo pesanti condanne a persone ritenute coinvolte nelle proteste per la morte di Mahsa Amini. Eppure la coppia non ha collegato il loro bollette alle manifestazioni in corso in Iran innescate dall'uccisione della 22enne da parte della polizia perché non indossava correttamente l'hijab.

Una fonte ha confermato a BBC Monitoring che l'arresto dei due ragazzi è avvenuto dopo che avevano pubblicato il video sui loro account Instagram, seguiti da quasi due milioni di persone. La casa di famiglia di Astiazh Haqiqi, che elenca la sua professione di stilista, è stata perquisita prima dell'arresto.

Il movimento di protesta iraniano iniziato a settembre è diventato una delle sfide più importanti per il regime iraniano da quando è salito al potere durante la rivoluzione del 1979. Per reprimere le contestazioni, le autorità hanno emesso severe condanne per le persone coinvolte nei disordini, compresa l'esecuzione di almeno quattro manifestanti tra lo scorso dicembre e il gennaio di quest'anno.

Sebbene la morte di Mahsa Amini sia stata il catalizzatore di più ampi disordini in Iran, è stata anche guidata da un malcontento di lunga data per la povertà, la disoccupazione, la disuguaglianza, l'ingiustizia e la corruzione nel Paese del Medio Oriente.