Pranzo a casa coi parenti e cucina funghi velenosi: 3 morti. Ex marito era invitato, ma non si è presentato Nuovi dettagli sulla vicenda che ha sconvolto l’Australia: la 48enne cuoca del pasto letale, Erin Patterson, è nel mirino degli investigatori. Stando al Daily Mail aveva invitato a pranzo anche l’ex marito, che già nel maggio dello scorso anno era rimasto in terapia intensiva per quasi tre settimane a causa di una misteriosa malattia allo stomaco. Tra le vittime ci sono i genitori dell’uomo e la zia.

A cura di Biagio Chiariello

C'era anche l'ex marito di Erin Patterson tra gli invitati del pranzo al termine del quale tre persone sono morte nella tranquilla cittadina di Leongatha, nel sud dell'Australia.

I fatti sono avvenuti lo scorso 18 luglio. Secondo gli inquirenti, la 48enne avrebbe ucciso gli ex suoceri Gail e Don Patterson, la sorella di Gail, Heather Wilkinson, mentre il marito di quest'ultima Ian è stato ricoverato in gravi condizioni. La donna avrebbe cucinato dei funghi velenosi. Lei è stata l'unica a salvarsi. Ma alcune fonti hanno riferito al Daily Mail Australia che la Patterson avrebbe invitato a pranzo anche il suo ex marito, Simon Patterson.

"Simon doveva esserci, ma non ce l'ha fatta all'ultimo minuto", ha detto mercoledì un amico dell'uomo all'edizione australiana del tabloid inglese. Pare che che la 48enne volesse mantenere la casa di famiglia, in cui viveva con i figli della coppia da quando si erano separati.

Un vicino di Gail e Don Patterson ha detto che Simon aveva vissuto per qualche mese con i suoi genitori, per poi trasferirsi alla fine dell'anno scorso. "Domenica mattina abbiamo visto l'ambulanza entrare nel loro vialetto e non sapevamo cosa stesse succedendo", ha detto. "Erano persone molto attive. Erano sempre fuori. Don andava a passeggio tutte le mattine". Il vicino, che non ha voluto essere nominato, ha descritto i suoi vicini come persone gentili, che probabilmente hanno mantenuto i contatti con l'ex moglie del figlio anche dopo la separazione della coppia.

Da parte sua Erin Patterson ha affermato a proposito delle vittime: “Li ho amati e sono devastata dal fatto che se ne siano andati. Gail era come la mamma che non avevo perché mia madre è morta quattro anni fa (…). Ian e Heather erano alcune delle persone migliori che avessi mai incontrato. Non mi hanno mai fatto nulla di male”.

Stando a quanto riferiscono i media, l’ex marito, nel maggio dello scorso anno era quasi morto per una misteriosa malattia allo stomaco. Aveva trascorso 21 giorni in terapia intensiva prima di riprendersi. "Dopo la sua malattia, potrebbe esserci stata la separazione", ha detto il vicino. "Non sappiamo perché si sono lasciati. Erano una famiglia molto riservata…" ha aggiunto.