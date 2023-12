Insegnante terminata l’esame con 90 secondi di anticipo, studenti fanno causa al governo È accaduto in Corea del Sud durante il Suneung, l’esame della vita per tutti i giovani sudcoreani. Ora 39 studenti chiedono 20 milioni di won (circa 14mila euro) ciascuno, cioè il costo di un anno di studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un gruppo di studenti in Corea del Sud ha fatto causa al governo di Seul perché il loro esame di ammissione all‘università è terminato "90 secondi prima del previsto". Ora chiedono 20 milioni di won (circa 14mila euro) ciascuno, cioè il costo di un anno di studio per sostenere nuovamente la prova. "L'errore ha influenzato il risultato" dice il loro avvocato Kim Woo-suk.

Il famigerato test di ammissione all'università del paese, noto come Suneung, è una maratona di otto ore con prove consecutive in più materie. Uno degli esami più difficili al mondo: la posta in gioco è molto alta e va oltre l'ambito accademico. Il successo o il fallimento in questo esame può influenzare non solo il futuro lavorativo, ma anche l'autostima degli studenti e la percezione che la società ha di loro. Durante l'evento annuale vengono adottate una serie di misure per aiutare gli studenti a concentrarsi il più possibile, come la chiusura dello spazio aereo del Paese e il posticipo dell'apertura del mercato azionario.

I risultati dell'esame di quest'anno sono stati pubblicati l'8 dicembre. La causa, intentata martedì da almeno 39 studenti, sostiene che la campana ha suonato prima in una delle sedi del Suneung durante il test di ‘Coreano', la prima materia dell'esame.

Alcuni studenti hanno protestato immediatamente, ma i supervisori avrebbero comunque portato ritirato i fogli. Gli insegnanti hanno poi riconosciuto l'errore prima dell'inizio della sessione successiva e hanno restituito un minuto e mezzo durante la pausa pranzo, ma ai ragazzi veniva data solo la possibilità di contrassegnare le colonne vuote rimaste sui loro fogli senza poter modificare alcuna risposta esistente.

Gli studenti si sono detti così sconvolti da non riuscire a concentrarsi sul resto dell'esame, riferisce l'agenzia di stampa Yonhap. Secondo quanto riferito, alcuni si sono arresi e sono tornati a casa. Stando ad alcuni funzionari citati dall'emittente pubblica KBS il supervisore responsabile dello specifico centro di test di Seul aveva "letto male l'ora".