Inondazioni in Brasile, aeroporto sott'acqua a Porto Alegre. L'alluvione fa oltre 90 morti Sono in particolare le popolazioni che vivono nello stato di Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile dove c'è Porto Alegre, ad aver subito i danni maggiori della devastante alluvione he ha fatto oltre novanta morti, feriti e dispersi.

A cura di Biagio Chiariello

Il Brasile è ancora è in ginocchio per le forti piogge e inondazioni che negli ultimi giorni hanno fatto oltre novanta morti. Il bilancio della Protezione civile, inoltre, parla di 131 dispersi e 362 feriti. Le persone coinvolte sono 1,5 milioni.

Finora risultano essere stati colpiti 401 comuni, "praticamente l'intero Stato", ha spiegato in una conferenza stampa Eduardo Leite, governatore del Rio Grande do Sul, la regione più colpita dalle piogge.

Ad essere colpita è in particolare la zona di Porto Alegre, praticamente isolata, con la stazione degli autobus chiusi e le strade principali bloccate. L'aeroporto è totalmente sott'acqua, come si vede nel video. Lo scalo non sarà operativo almeno fino alla fine di maggio. Stessa situazione anche nello stadio Beira Rio con l'acqua che è entrata fin dentro il terreno di gioco.

Il livello del fiume Guaiba ha raggiunto i 5.30 metri: molte case sono sommerse fino al tetto. Carie città sono scomparse dalla cartina geografica a causa delle piene dei fiumi. Cinque dei sei impianti di trattamento dell’acqua della città non funzionano e circa l’85% della popolazione è senza acqua corrente.

Il Congresso brasiliano oggi svolgerà la prima sessione nel 2024 della Commissione congiunta permanente sui cambiamenti climatici. La commissione era stata creata nel 2008 con l'obiettivo di "accompagnare, monitorare e verificare continuamente le azioni relative al cambiamento climatico in Brasile", si legge nel suo statuto.

Nel frattempo la Camera dei deputati e il Senato hanno riconosciuto lo stato di calamità pubblica nella regione così da accelerare il trasferimento di fondi alle zone colpite.