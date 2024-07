video suggerito

Strage a Gaza con 90 morti per uccidere Deif, parla Netanyahu: “Non c’è certezza sulla sua eliminazione” Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, alla sua prima conferenza stampa da marzo, ha parlato dell’operazione di oggi a Khan Younis per eliminare Mohammed Deif, considerato l’ideatore dell’attacco del 7 ottobre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Israele ha attaccato oggi a Gaza nel tentativo di eliminare Mohammed Deif, ma non c'è certezza assoluta assoluta che ci siano riusciti". È tornato a parlare questa sera, per la prima volta in conferenza stampa da marzo e dopo una giornata di distruzione e morte a Gaza, il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha commentato l’ultima operazione portava avanti per eliminare il “fantasma” Deif, capo militare di Hamas nella Striscia e "architetto" del 7 ottobre.

Ha detto che non c'è certezza della morte di Deif e neanche del comandante della Brigata Khan Yunis Rafaa Salameh. "Ma in una maniera o l'altra – è la promessa del premier di Israele – elimineremo tutta la leadership di Hamas".

"L'attacco – così ancora Netanyahu – è stato organizzato grazie a un lavoro di intelligence eccellente. Prima di autorizzarlo ho voluto sapere che non c'erano ostaggi nella zona, quali i danni collaterali e le armi usate".

Poi ha aggiunto che "questo attacco è un messaggio di deterrenza nei confronti dei fiancheggiatori dell'Iran nella regione". "Da ottobre Israele è sottoposto a una minaccia esistenziale: l'Iran cerca di strangolarci con un cappio di razzi da fronti diversi. Non dobbiamo rinunciare alla vittoria e la guerra finirà solo quando avremo raggiunto la vittoria".

Se dell’eliminazione di Mohammed Deif non c'è certezza, quel che appare invece certo è che il raid dell'Idf, secondo le cifre fornite da Hamas, ha fatto 90 morti e oltre 300 feriti, soprattutto donne e bambini, in un complesso nella zona umanitaria piena di sfollati di al-Mawasi non lontano da Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Sempre oggi Hamas ha fatto sapere che in un attacco a una sala di preghiere in un campo profughi sulla spiaggia di Gaza, a ovest di Gaza City, ci sono stati altri 17 morti.

Nel suo discorso serale Netanyahu ha fatto riferimento anche alle trattative e ha denunciato che Hamas "ha cercato di apportare 29 correzioni al tracciato di Biden". "Proprio la pressione militare – secondo il premier – consente di compiere progressi nelle trattative”.

Dopo le parole del premier israeliano Khalil al-Hayya, il vice di Yahya Sinwar, capo di Hamas a Gaza, ha negato che sia stato ucciso Mohammed Deif, affermando che Netanyahu ha voluto dichiarare una "falsa vittoria". Lo riporta al Jazeera. Al-Hayya ha detto che le affermazioni di Israele circa l'attacco a Deif sono false "nonostante il dolore per le decine di vittime e martiri, la maggior parte dei quali erano donne e bambini". "Il sangue di Mohammad Deif non è più prezioso o migliore del sangue del più piccolo bambino palestinese. Tuttavia, diciamo a Netanyahu che ha fallito e che Mohammad Deif ora ti sta ascoltando e sta prendendo in giro le tue false e vuote dichiarazioni".