Inghilterra senza benzina, tir seguito per chilometri da decine di auto ma era pieno di cemento Il caso nel pieno della crisi per la scarsità di benzina nel Regno Unito. A raccontare la storia è stato lo stesso camionista, spiegando di essersi accorto che qualcosa non andava quando su una strada a doppia corsia dietro di lui si è formata una lunga coda di autoveicoli composta da oltre venti vetture e nessuna di loro tentava un sorpasso.

A cura di Antonio Palma

Un’autocisterna seguita per chilometri da una coda di decine di auto i cui conducenti però sono rimasti molto delusi equando hanno scoperto che conteneva solo cemento e non benzina: accade anche questo nel Regno unito alle prese con una grave mancanza di benzina e carburante in generale, soprattutto nei grandi centri urbani dove molti distributori e aree di servizio hanno dovuto chiudere i battenti perché senza più prodotto da vendere. Protagonista suo malgrado dell’assurdo inseguimento un autotrasportatore britannico, Johnny Anderson, che giovedì guidava il suo tir per il trasporto di 44 tonnellate di cemento e malta.

A raccontare la storia ai giornali locali è stato lo stesso camionista spiegando di essersi accorto che qualcosa non andava quando su una strada a doppia corsia dietro di lui si è formata una lunga coda di autoveicoli formata da oltre venti vetture e nessuna di loro tentava un sorpasso. Solo quando è giunto a destinane però ha avuto conferma che tutti lo stavano seguendo nella speranza che avesse benzina da scaricare a qualche distributore rimasto a secco. "Quando alla fine ho svoltato a sinistra in una strada che mi avrebbe portato all'ingresso del cantiere, ho visto tutte queste macchine che hanno svoltato dietro di me" ha raccontato.

In realtà l’uomo stava solo consegnando materiale edile a un cantiere e per gli automobilisti alla disperata ricerca di benzina è stata solo un’altra grande delusione. Qualcun di loro in realtà si è anche risentito incolpando il camionista di non essersi fermato ad avvertire che non trasportava carburante. Il signor Anderson, sebbene abbia trovato l'incidente "abbastanza divertente", ha ricordato che guidare un'autocisterna è già "un lavoro piuttosto pressante", e quindi seguirli mette ulteriore pressione su di loro.