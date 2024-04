“Informazioni sugli Ufo insabbiate”, il deputato Usa: “Pensano che non riusciremmo a gestirli”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Negli Stati Uniti sarebbe in atto un insabbiamento su informazioni e tecnologie Ufo raccolte negli anni. Ne è convinto il deputato statunitense Tim Burchett, da tempo volto noto e paladino dei movimenti che chiedono una maggiore trasparenza delle autorità statunitensi sul tema degli oggetti volanti non identificati. Secondo il deputato repubblicano del Tennessee, il governo degli Stati Uniti sta intenzionalmente celando all'opinione pubblica informazioni chiave sugli Ufo, comprese tecnologie mai viste.

A margine di un briefing riservato in merito a quelli che vengono ora ufficialmente definiti "fenomeni anomali non identificati" (Uap), mercoledì Burchett ha affermato senza mezzi termini di ritenere che "sia in atto una copertura" da parte del governo federale statunitense. Alla base del suo ragionamento il fatto che non ci siano mai rapporti completi ed estesi sui vari avvistamenti e rinvenimenti. "Abbiamo speso decine di milioni di dollari per investigare questi oggetti. Abbiamo dipartimenti che ci dicono di aver recuperato unità, ma non forniscono mai rapporti completi. È tutto secretato", ha dichiarato il deputato al quotidiano "The Hill".

Quando gli è stato chiesto perché sospettasse un “insabbiamento”, Burchett ha sottolineato gli enormi vantaggi finanziari e tecnologici che potrebbero essere ottenuti se le prove della vita extraterrestre diventassero pubbliche. "Potrebbe essere il fatto che si tratti semplicemente di arroganza: non pensano che ce lo meritiamo", ha detto Burchett.

“Non so dire quante conversazioni ho avuto con funzionari di alto rango che mi hanno detto che l'America non è davvero in grado di gestire queste cose. Ma non devono dirmi loro chi o cosa posso gestire; siamo americani, dovremmo essere in grado di farlo", ha aggiunto Burchett.

Il debuttato, che già in passato ha accusato il Pentagono di nascondere al Congresso informazioni che dimostrerebbero l'esistenza della vita extraterrestre, nel luglio scorso è stato tra i promotori di una serie di audizioni alla Camera per ascoltare veterani militari e funzionari in pensione per discutere di UFO e alieni in Parlamento, tra cui alcuni che hanno riferito che il governo si sarebbe impadronito di sonde o astronavi di origine extraterrestre. "Scopriremo la verità e spero che questo sia solo l'inizio di molte altre udienze" aveva dichiarato Tim Burchett, ribadendo che "è un problema di trasparenza del governo".