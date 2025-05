Influencer accoltellata in diretta social dal fidanzato, i soccorsi la salvano: “Seconda possibilità”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una tranquilla diretta social si è trasformata in un film dell'orrore per centinaia di follower che stavano seguendo in streaming l'influencer brasiliana Luna Ambrozevicius Abrahao. Nel bel mezzo della trasmissione video, infatti, il fidanzato della 22enne ha fatto irruzione e ha iniziato ad accoltellare la donna davanti a tutti lasciandola in un pozza di sangue. Proprio le chiamate immediate ai soccorsi hanno permesso le cure immediate alla giovane che si sta ristabilendo in ospedale.

La brutale aggressione lunedì scorso a San Paolo, quando l'ormai ex fidanzato, Alex de Oliveira, è entrato nella stanza della 22enne mentre questa interagiva con i suoi follower in diretta e ha iniziato a colpirla più volte. Scene drammatiche che i follower hanno guardato inorriditi e che hanno fatto scattare l'allarme immediato ma anche la paura che il tutto potesse concludersi tragicamente.

La ragazza infatti è stata raggiunta da ben nove coltellate. Quando è stata soccorsa aveva ricevuto fendenti alla schiena e alla mano e all'orecchio e si era ferita anche al piede. Trasportata rapidamente in ospedale e sottoposta alle cure del caso, la ragazza si è salvata. I medici che l'hanno curata hanno affermato che le sue condizioni di salute sono stabili ed è fuori pericolo di vita, nonostante la gravità delle ferite. L'ex fidanzato Alex de Oliveira invece è stato arrestato per tentato omicidio.

Dopo alcuni giorni di ricovero, nelle scorse ore l'influencer è tornata a postare sui social rassicurando i follower e riferendo la vicenda. Secondo quanto ha raccontato dalla stessa 22enne, un giorno prima dell'attacco, aveva deciso di porre fine alla relazione con l'uomo dopo aver subito un'aggressione fisica. Proprio il rifiuto dell'aggressore di accettare la fine del rapporto ha fatto scattare l'aggressione che si è quasi conclusa in tragedia.

"È così bello essere vivi. La mia gratitudine sarà eterna! Dio mi ha dato una seconda possibilità e la coglierò nel modo più bello possibile!" ha scritto linfluencer dall'ospedale, aggiungendo: "Voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutti i medici, gli infermieri, i soccorritori e tutti coloro che hanno lottato per la mia vita! Un ringraziamento speciale al mio vicino Renato che ha fermato l'emorragia fino all'arrivo della polizia".