Ha chiesto al suo partner di sposarlo mentre gli somministrava la prima dose di vaccino contro il Covid-19. La proposta è arrivata nei giorni scorsi da Eric Vanderlee, infermiere di Canton, in South Dakota che, incaricato di somministrare il vaccino anti Coronavirus al suo fidanzato, Robby Vargas-Cortes, coordinatore infermieristico di un reparto di emergenza, lo ha sorpreso presentandosi con un anello di fidanzamento. La scena è stata ripresa in un video che, condiviso su Facebook sulla pagina Sanford Health, ha ben presto fatto il giro del web.

in foto: Immagine da Facebook.

La risposta è stata ovviamente un emozionato "sì". "È stato un anno particolare e sai che è stato un viaggio divertente averti nella mia vita", ha detto Eric, 31 anni, durante la proposta al suo partner, con il quale fa coppia fissa da cinque anni, come racconta il New York Times. Robby, 26 anni, ha spiegato in un'intervista che la sorpresa lo ha colto completamente alla sprovvista e lo ha emozionato. "Avevo questo anello da tre anni, ma questo mi è sembrato il momento migliore per fare la proposta – ha detto Vanderlee -. Ci stiamo avvicinando alla fine di quest'incubo. Il vaccino è una specie di nuovo capitolo che si apre per tutti noi", anche se per celebrare il matrimonio, ha aggiunto, aspetteranno la fine della pandemia.

"Il loro fidanzamento – sottolinea il quotidiano americano – ha offerto un momento di luce in un anno piuttosto buio". La pandemia ha colpito anche le loro famiglie: a novembre, infatti, il nonno di Eric è morto a 86 anni per complicazioni del Covid-19, diventando uno degli oltre 347.000 decessi correlati al Covid-19 negli Usa dall'inizio dell'emergenza sanitaria.