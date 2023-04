India, valanga travolge turisti su un passo dell’Himalaya: 7 morti e 11 feriti, molti dispersi Un gruppo di turisti che stava effettuando un’escursione sul Nathu La Pass, sull’Himalaya, è stato travolto da una valanga: il bilancio è di almeno 7 morti e 11 feriti.

A cura di Davide Falcioni

Un gruppo di turisti che stava effettuando un'escursione nello Stato indiano di Sikkim, sull'Himalaya, è stato travolto da una valanga: il bilancio è di almeno 7 morti e 11 feriti. Lo riporta l'agenzia di stampa indiana Press Trust of India (Pti), aggiungendo che i soccorritori sono impegnati nella ricerca di molti altri dispersi.

La Border Roads Organization indiana riferisce che i turisti sono stati colpiti dalla valanga nei pressi del passo di Nathu La, che si trova lungo il confine con la Cina ed è una delle principali destinazioni turistiche. I soccorritori hanno estratto dalla neve 22 superstiti, che sono stati portati in ospedale. Secondo Indian Express, che cita un comunicati ufficiale dell'esercito, circa 20-30 turisti potrebbero essere rimasti intrappolati sotto la neve insieme a cinque-sei veicoli.

Secondo la Border Roads Organization, infatti, la valanga non ha interessato solo un'area montuosa scarsamente urbanizzata ma anche il 14esimo miglio della strada Jawaharlal Nehru, che collega Gangtok al passo Nathu; anche per questa ragione 350 turisti e un'ottantina di automobili sono rimasti bloccati per ore a causa della neve che impediva la marcia.

Il Nathu La Pass è un passo di montagna situato nell'Himalaya. Unisce lo stato indiano del Sikkim con la Regione Autonoma del Tibet in Cina. Il passo, situato a 4310 metri di altitudine, era un importante passaggio dell'antica via della seta. Nathu significa "orecchie che ascoltano" e La significa "passo" in lingua tibetana. Chiuso dall'India dopo la guerra Cino-Indiana del 1962, Nathu La fu riaperto nel 2006 in seguito ad accordi commerciali bilaterali. Si crede che l'apertura del passo riattiverà l'economia della regione giocando un ruolo di primo piano nello sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi. L'apertura accorcia anche la distanza di viaggio per i pellegrini induisti e buddhisti.

La regione himalayana, sensibile dal punto di vista ambientale e gravemente colpita dal riscaldamento globale, è soggetta a valanghe. L'anno scorso 27 apprendisti alpinisti rimasero uccisi in una slavina nella regione settentrionale dell'Uttarakhand.