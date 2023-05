India, la barca è troppo carica e si capovolge in mare: almeno 22 morti, molti sono bambini L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 7 maggio a Tanur, una città costiera nel distretto di Malappuram. La maggior parte delle vittime sono bambini in vacanza scolastica.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno 22 persone sono morte in India dopo che la barca turistica a due piani sulla quale viaggiavano si è capovolta al largo della città costiera di Tanur, nel distretto di Malappuram, nello stato meridionale indiano del Kerala.

L'incidente è avvenuto nella serata di domenica 7 maggio verso le 19:00 ora locale (le 15 in Italia), ha dichiarato Abdul Nazar, sovrintendente di polizia del distretto di Malappuram. Probabile che fosse sovraccarica. Il ministro dello sport e della pesca dello stato V Abdurahiman ha spiegato che la maggior parte delle vittime erano bambini in vacanza scolastica. “Abbiamo recuperato 22 corpi, tra cui donne e bambini. L'operazione di salvataggio è ancora in corso", ha detto lunedì Moosa Vadakkethil, un alto funzionario dei vigili del fuoco a Malappuram.

È probabile che il bilancio delle vittime possa aumentare poiché la barca era bloccata in acque fangose ed è stata tirata fuori per salvare le persone intrappolate all'interno, ha detto Abdurahiman ai cronisti.

Leggi anche Yemen, almeno 85 persone muoiono schiacciate dalla calca durante la distribuzione di denaro

Il primo ministro dello stato, Pinarayi Vijayan, ha fatto le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ha esortato le autorità del distretto a sovrintendere al salvataggio. Oggi sarà giornata di lutto in India, ha riferito l'agenzia di stampa Press Trust of India, citando una nota ufficiale del governo.

Anche i sopravvissuti hanno affermato che la barca era troppo carica, con la maggior parte dei passeggeri che non aveva giubbotti di salvataggio di sicurezza, secondo i resoconti dei media indiani. Secondo quanto riferito, la barca non aveva nemmeno un certificato di sicurezza, come si legge sul sito Web NDTV.

La polizia sta indagando per omicidio colposo nei confronti del proprietario della barca.