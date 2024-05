India, intero quartiere si mobilita per salvare bambino di 8 mesi che rischia di cadere dal tetto Gli abitanti di un quartiere di Chennai, nel sud dell’India, si sono mobilitati per salvare un bimbo di 8 mesi che rischiava di scivolare dal tetto di lamiera di un appartamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Gli abitanti di un quartiere di Chennai, nel sud dell'India, si sono mobilitati per salvare un bimbo di 8 mesi che rischiava di scivolare dal tetto di lamiera di un appartamento.

Tra grida e incitamenti, alcuni residenti, rischiando la vita, si sono arrampicati da un terrazzo e un uomo è riuscito ad afferrare il bambino per un piede e a passarlo a chi si trovava nell’appartamento, mentre altri, rimasti a terra, avevano steso delle lenzuola per attutire un'eventuale caduta. Come il piccolo sia finito sul tetto lo ha successivamente spiegato la madre alla polizia: stava giocando con il figlio sul terrazzo al quarto piano del palazzo, quando figlio le è scivolato dalle mani, precipitando sulla lamiera sottostante.

La polizia ha confermato che si è trattato di un incidente del tutto involontario e che non vi sarebbe stato alcun dolo da parte della madre, per questa ragione la donna non è stata indagata e non è sospettata di abbandono di minore. Quanto al bambino non ha riportato nessuna ferita e le sue condizioni di salute sono ottimali. Un altro episodio simile si era verificato in India quasi cinque anni fa: in quel caso il piccolo cadde da una finestra al quinto piano di un palazzo e fortunatamente finì sul sellino di una bicicletta che stava passando sulla strada proprio in quell'istante.