India, cisterna d'acqua cade dal cielo su una donna: sopravvissuta per pochi millimetri L'incidente è avvenuto a ottobre nella città portuale dell'India Surat. Dopo la caduta del serbatoio, alcuni residenti sono accorsi per assistere la donna. In rete il video delle telecamere di sicurezza.

A cura di Giovanni Turi

Gli attimi in cui la cisterna è franata addosso alla donna

Camminava tranquilla, senza pensieri, fuori da casa. Era appena rientrata dal tempio dove va a pregare, mangiava un pezzo di frutta e stava attraversando la strada. All'improvviso dall'alto le è precipitata addosso un'enorme cisterna d'acqua cilindrica da un tetto. La donna ne è uscita illesa, sventando lo scenario peggiore per un soffio.

L'incidente è avvenuto nei primi giorni di ottobre nella zona di Dindoli, nella città portuale dell'India Surat, che si trova nello stato federale di Gujarat. Dopo la caduta del serbatoio, alcuni residenti dell'area sono accorsi per assistere la donna.

Quest'ultima non ha riportato neanche un graffio. E il suo corpo è riuscito ad attraversare completamente il contenitore grigiastro al punto che la sua testa è spuntata da un foro posizionato in cima allo stesso serbatoio. Coperta dal collo fino ai piedi, a liberarla sono stati proprio i residenti del quartiere.

L'intera scena è stata registrata da alcune videocamere di sicurezza. E il girato è cominciato a rimbalzare sui social network suscitando le reazioni più disparate. Pochi secondi in cui la donna scompare e riappare senza rendersi conto di quel che è successo.

In un primo momento, la donna sembrava essere rimasta schiacciata. Ma la sua testa che ricompare dal foro e che inizia a guardarsi intorno fa capire è ancora viva. L'incredulità delle persone che hanno assistito all'episodio è alle stelle. Un uomo si è subito precipitato al fianco della donna per darle una mano e sincerarsi delle sue condizioni. Nel girato, infine, si vede che inizia un confronto con qualcuno posizionato in alto, sul tetto, dal punto esatto da dove è precipitato il serbatoio.

Dai social qualcuno ha osservato che "sembrava una scena uscita dai cartoni animati dei Looney Tunes", altri riportano che "questa donna ha un buon karma" oppure che "si tratta della fortuna che tutti vorremmo".