India, 30 bambini finiscono in ospedale dopo aver mangiato carne di serpente nella mensa scolastica Una trentina di bambini in età scolare sono stati ricoverati dopo aver mangiato lenticchie contaminate con carne di serpente. Nessuno di loro versa in gravi condizioni.

Diversi bambini in età scolare sono stati ricoverati in ospedale nel distretto di Birbhum, in India, dopo aver consumato cibo in cui sarebbero state trovate tracce di carne di serpente. A renderlo noto i funzionari sanitari della regione del Bengala, secondo i quali sarebbero almeno 30 i giovanissimi studenti coinvolti, tutti frequentanti una scuola elementare nel blocco di Mayureswar. I bambini si sono ammalati dopo aver consumato il cibo servito loro ieri a pranzo.

Un membro del personale scolastico che aveva partecipato alla preparazione del pasto ha in seguito affermato che in un contenitore pieno di lenticchie era stato trovato un serpente. "Abbiamo dovuto portare di corsa i bambini al Rampurhat Medical College and Hospital dopo che hanno iniziato a vomitare", ha detto.

Un funzionario sanitario della regione ha detto ai giornalisti che sono state ricevute lamentele da diversi abitanti del villaggio sui bambini che si sono ammalati dopo aver mangiato il pasto di metà giornata. "Ho informato l'ispettore distrettuale delle scuole primarie che visiterà presto l'istituto", ha spiegato l'uomo.

Tutti i bambini, tranne uno, sono stati dimessi dall'ospedale, ha aggiunto il funzionario, chiarendo che il piccolo è fuori pericolo.