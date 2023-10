Incendio Murcia, si indaga per omicidio colposo: le discoteche avrebbero dovuto essere chiuse Le discoteche di Murcia La Fonda Milagros e Teatre, teatro di un rogo che ha causato la morte di 13 persone, avrebbero dovuto essere chiuse perché sprovviste della licenza.

A cura di Davide Falcioni

Omicidio colposo: è questa l'ipotesi su cui si indaga in merito all'incendio divampato nelle discoteche di Murcia La Fonda Milagros e Teatre, rogo che ha causato la morte di 13 persone. Lo riferiscono i media spagnoli, ricordando che i due locali notturni interessati non avevano la licenza per restare aperti. Gli inquirenti sono al momento in attesa di ricevere i risultati delle autopsie condotte sui corpi delle vittime mentre l'Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi di Madrid sta analizzando i campioni del Dna per identificare le persone decedute. Solo a sei di loro infatti è stata data un'identità, e solo tramite le impronte digitali. Sul luogo dell'incidente continuano i lavori della polizia scientifica per cercare di determinare dove e come si è originato l'incendio.

Il rogo è divampato tra le sei e le sette del mattino di domenica e si è rapidamente diffuso in alcune discoteche nella zona della movida a Las Atalayas, alla periferia di Murcia. L'ipotesi degli inquirenti è che le fiamme siano scaturite da un corto circuito per poi propagarsi rapidamente. Quel che appare certo, tuttavia, è che sia La Fonda Milagros che Teatre erano sprovviste di licenza e avrebbero dovuto essere chiuse da oltre un anno.

Dopo aver rilevate alcune importanti irregolarità, infatti, nel gennaio del 2022 il Consiglio Comunale di Murcia aveva decretato la chiusura dei due locali ma non ne aveva vigilato l'osservanza del provvedimento. È anche su questo aspetto che si stanno concentrando le indagini: non è ancora noto il motivo per cui le due discoteche non sono state chiuse un anno fa. La Fonda Milagros e Teatre non solo hanno proseguito la loro attività come nulla fosse, ma hanno anche pubblicizzato apertamente molti eventi e persino superato alcune ispezioni sanitarie. Nel corso dell'ultima, dello scorso febbraio, era stato accertato che “sono state sanate tutte le carenze rilevate nella precedente visita ispettiva”. “Il locale risponde alle condizioni igienico-sanitarie", recita un documento ufficiale del servizio veterinario del comune di Murcia.