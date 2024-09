Inala 480 palloncini di gas esilarante ogni weekend, finisce sulla sedia a rotelle a 27 anni

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Connor Wilton

L'uso estremo del gas esilarante "gli ha rovinato la vita". Connor Wilton, 27enne inglese, è ora "disabile, incontinente e dipendente da 30 pillole al giorno" che gli servono per controllare il dolore. Il suo calvario è cominciato nel 2022 quando suo padre lo ha trovato "collassato" sul pavimento di casa sua a Shirebrook, Derbyshire.

Connor, ex operatore per la riabilitazione della salute mentale, aveva appena inalato un palloncino pieno di protossido di azoto, meglio noto come gas esilarante. Il 27enne in realtà all'epoca arrivava ad immettere nei propri polmoni il contenuto di circa 480 palloncini di droga illegale ogni fine settimana.

Ricoverato in ospedale, i medici hanno scoperto che aveva subito gravi danni al sistema nervoso poiché l'uso eccessivo della sostanza aveva privato il suo corpo di ossigeno e vitamine B12. Rimasto di fatto paralizzato, ha trascorso tre mesi in un letto di ospedale e quattro mesi in un reparto di riabilitazione.

Il ragazzo sa che "non riuscirà mai a rimanere dritto" in piedi per tutto il resto della sua vita e sarà costretto a usare stampelle e una sedia a rotelle, assumendo circa 30 compresse al giorno per gestire il dolore.

Ha raccontato di aver iniziato a usare il gas esilarante a 18 anni durante "una vacanza per ragazzi". Ma ha iniziato ad "abusare" della sostanza nell'ottobre 2022, circa un anno prima che diventasse illegale.

Dopo la sua terribile esperienza, il signor Wilton ha postato un messaggio su Facebook per mettere in guardia il prossimo circa i pericoli dell'uso della pericolosa sostanza. "State lontani dai palloncini, ragazzi. Non avrei mai pensato che potesse succedermi questo".

Ha spiegato di avere pochissimo controllo muscolare e di come le sue mani hanno iniziato a piegarsi come "quelle di un dinosauro". Ha ammesso di essere diventato incontinente, costringendolo a indossare pannolini. "Mi ha rovinato la vita" dice.

Ha rivelato come il protossido di azoto abbia "distrutto" tutta la B12, necessaria al corpo per produrre DNA e mantenere sani il sangue e le cellule nervose, e ha privato il suo corpo di ossigeno.

Amavo ballare e non potrò mai più farlo. Amo i festival, ma l'altra settimana ne ho fatto uno solo per divertimento ed è stato piuttosto estenuante. Non lo rifarei mai più. Assolutamente no. Ora odio. Non vale la pena stare così" ammette ancora.

Quindi si rivolge ai più giovani "perché pensano che sia divertente. Pensano che non sia grave come altre droghe. È ampiamente accessibile. La gente le vende ai ragazzi perché pensano che non sia pericoloso, è solo un palloncino. Ecco perché non erano illegali fino a poco tempo fa".