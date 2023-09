In Spagna piogge record: bimbo si salva dall’alluvione aggrappandosi a un albero per una notte Il territorio spagnolo continua a combattere con le alluvioni. Nella giornata di domenica si sarebbero registrati 3 morti e 3 dispersi. Un bambino di 10 anni si è salvato dalla piena di un’alluvione aggrappandosi per un’intera notte a un albero.

Nel mezzo di un'alluvione a Madrid, un bambino di 10 anni è riuscito a salvarsi arrampicandosi su un albero. La famiglia viaggiava a bordo della propria auto quando è stata improvvisamente travolta da un fiume. La madre e la sorella del bimbo sono state ritrovate, mentre le ricerche del padre si stanno concentrando nella zona di Aldea de Fresno.

"Il povero bambino ha trascorso l'intera nottata aggrappato a un albero. Ora è in cura per ipotermia" ha riferito la polizia spagnola. La macchina stava attraversando una zona rurale della città nel tentativo di scappare dalle inondazioni e dal crollo dei ponti. In pochi attimi le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi di fango.

Inoltre, sempre secondo la polizia, l'alluvione avrebbe ucciso almeno tre persone nella regione di Toledo, a sud-ovest di Madrid, e altre tre sarebbero ancora disperse a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi in tutta la Spagna.

Nella giornata di domenica, i residenti sono stati avvertiti della tempesta, per la prima volta, grazie a un messaggio di emergenza e a un allarme sonoro. Questo ha permesso di lasciare libere le strade, facilitando le operazioni di soccorso.

Intanto, le amministrazioni regionali di Madrid e Castilla-La Mancha hanno chiesto al governo di dichiarare "zone di catastrofe" le aree colpite dalle alluvioni. Ciò permetterebbe di usufruire dei fondi del governo spagnolo per la riparazione degli edifici e delle strutture danneggiate dal maltempo.

Quest'estate la Spagna e tanti altri paesi dell'Europa meridionale hanno vissuto un'intensa ondata di calore a causa del riscaldamento globale, dando luogo a intense tempeste di pioggia. Aemet, il servizio meteorologico nazionale spagnolo, fa sapere di aver registrato precipitazioni record (circa 9 centimetri) nella giornata di domenica. Nel frattempo proseguono le le operazioni di pulizia per rimuovere fango e detriti lasciati dalle inondazioni.