In ospedale portano a una neomamma il figlio di un’altra: “Me ne sono accorta cambiando il pannolino” Maisie Beth, 22 anni, di Poole, località nel Regno Unito, è la mamma di Isabella, una bimba di pochi mesi. A diversi quotidiani ha raccontato che nel settembre 2023, mentre cambiava il pannolino di sua figlia in ospedale poco dopo il parto, si è accorta che le infermiere le avevano dato il figlio di un’altra. L’ospedale: “Aperta un’indagine interna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Maisie e sua figlia – Foto Instagram

Maisie Beth, 22 anni, di Poole, località del Dorset, nel Regno Unito, è la mamma di Isabella, una bimba di pochi mesi. Alcuni giorni fa la ragazza ha raccontato a diversi quotidiani una storia che ha dell'incredibile.

Nel settembre 2023 infatti, mentre cambiava il pannolino di sua figlia in ospedale poco dopo il parto, Maisie si è accorta che le infermiere le avevano consegnato il figlio di un'altra. Dall'ospedale hanno fatto sapere che è stata aperta un'indagine interna per chiarire quanto accaduto.

Lorraine Tonge, la direttrice del reparto di Ostetricia presso l'ospedale del Dorset, ha detto al Mail Online: "Stiamo indagando su un incidente avvenuto nella nostra unità di maternità nel settembre 2023, dove un bambino è stato consegnato alla madre sbagliata".

Tonge aggiunge: "Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio causato e abbiamo contattato la madre per offrirle il suo sostegno. La esortiamo a rimettersi in contatto con noi per aiutarci nella nostra indagine. La sicurezza dei nostri genitori e dei nostri bambini è la massima priorità e ci impegniamo a fornire pieno supporto alle famiglie”.

La 22enne ha partorito sua figlia a settembre ma, vista la necessità di sottoporre la piccola alla fototerapia, la bambina doveva essere monitorata ed era stata quindi ricoverata in una zona dedicata dell'ospedale, lontana dalla madre.

Maisie ha raccontato al quotidiano che una sera, mentre si recava a prendere la sua bambina per stare un po' di tempo con lei, un'infermiera le ha dato un neonato dicendo che era Isabella. Dopo un po', per la neomamma è arrivato il momento di riportare la piccola nella culla della fototerapia.

Maisie e Isabella – Foto Instagram

A quel punto, mentre le cambiava il pannolino, ha scoperto che la dottoressa le aveva dato il bambino sbagliato. Maisie si è resa conto di avere di fronte un maschietto, il neonato di qualcun altro. In preda al panico, la ragazza è tornata nell'ufficio dove si trovava la dottoressa che le ha spiegato che Maisie sembrava proprio la madre del bimbo e che per questo le aveva dato il neonato sbagliato.

"Le infermiere mi hanno detto che lei era esattamente uguale a me. A questo punto, era così presto e, a due giorni dal parto, non ho fatto domande, ho solo riportato il bambino nel mio letto", ha raccontato Maisie al Mail.

"La madre dormiva in un reparto completamente diverso dal mio e non so se abbia mai saputo che mi è stato dato il suo bambino. Il mio primo pensiero è che qualcuno avesse portato via la mia bimba. Ero assolutamente terrorizzato, dopo quattro anni di infertilità. Pensavo di aver perso la mia bambina dopo averla partorita".

La ragazza aggiunge: "Per quanto ne so, Isabella è rimasta nella culla per la fototerapia per tutto il tempo, ma non ho idea di cosa sia successo mentre ero a letto con l'altro bambino.Quando l'ho rivista, il sollievo che ho provato è stato inspiegabile. Dormiva ancora nella sua macchinina e non sembrava che le fosse successo niente. Ma ho subito provato anche un senso di colpa opprimente per l'altra madre".