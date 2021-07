In India 4.200 persone sono morte a causa del fungo nero che colpisce i pazienti Covid Avanza l’infezione da Mucormycosis, più comunemente nota come fungo nero, in India: sono oltre 4.300 le vittime e 45mila i casi come ha comunicato il ministro della Sanità indiano, Mansukh Mandaviy, che ha parlato di una “epidemia nella pandemia”. Nella maggior parte dei casi si tratta di ex pazienti Covid indeboliti dagli steroidi, che vengono colpiti al naso, agli occhi e in alcuni casi al cervello.

A cura di Ida Artiaco

Alcuni l'hanno definita un'epidemia nella pandemia. Ed in effetti i numeri dell'infezione da Mucormycosis (mucormicosi), più comunemente nota come fungo nero e che colpisce principalmente i pazienti Covid indeboliti dagli steroidi, in India stanno diventando molto alti: al momento sono 45.374 casi ufficiali e di questi quasi il 10% hanno causato il decesso dei malati. Sono oltre 4.300 le vittime come ha comunicato il ministro della Sanità indiano, Mansukh Mandaviy.

Gli stati indiani più colpiti

Al momento i due Stati maggiormente colpiti sono quelli del Maharashtra e Gujarat, dove il fungo killer ha già causato 1.785 morti. Il 50% dei pazienti che hanno contratto il micidiale fungo necessita di apposite cure – iniezioni di un potente anti fungicida – le uniche in grado di eliminarlo dagli organi maggiormente colpiti come il naso, gli occhi e in alcuni casi il cervello. Anche a a Mumbai si registrano attualmente 169 casi, in diminuzione rispetto ai 384 del 27 giugno, secondo i dati della Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

Gli esperti: "Numeri sottostimati"

Il fungo nero colpisce generalmente il naso, gli occhi e talvolta il cervello, 12-18 giorni dopo la guarigione dal Covid. I medici affermano che il fungo ha un legame con gli steroidi usati per curare l'infezione da Sars-CoV-2 e che i diabetici, i malati di tumori e di Hiv sono particolarmente a rischio. Il dottor Raghuraj Hegde, un chirurgo e oculista con sede a Bangalore, capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka, che ha curato un certo numero di pazienti con Mucormycosis, ha dichiarato alla BBC che c'è stata "una massiccia sottostima sia dei casi che dei decessi" per questo tipo di malattia, anche e soprattutto per le difficoltà di effettuare la diagnosi negli ospedali più piccoli o nelle aree rurali. Ma anche perché, ha spiegato Hegde, "in genere le morti collegate al fungo nero si verificano a distanze di settimane o mesi dopo aver contratto l'infezioni. I nostri sistemi non sono attualmente in grado di registrare tutti i dati".