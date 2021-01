In Europa "considerate le due dosi a persona, con Pfizer-BioNTech e Moderna, abbiamo già abbastanza vaccini per 380 milioni di cittadini". È quanto ha riferito Sandra Gallina, capo negoziatore dell'Ue con le case farmaceutiche per il vaccino anti Covid, in un'audizione alla commissione Salute dell'Europarlamento, nel giorno in cui l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha reso noto aver preso in carico la richiesta di autorizzazione del vaccino AstraZeneca-Oxford, sui cui Bruxelles aveva puntato molto sin dalla scorsa estate. In attesa del via libera, che dovrebbe arrivare entro il 29 gennaio, in tutti i 27 paesi membri continua la campagna vaccinale cominciata con i due sieri già approvati.

"Abbiamo comprato tutti i vaccini contro il Covid che potevamo – ha sottolineato Gallina, che è anche la direttrice generale per la Salute e la Sicurezza alimentare della Commissione -. La consegna delle dosi di vaccini sarà più ricca a partire da aprile. Nel primo trimestre non sono arrivate tutte quelle che avremmo voluto, ma sono quelle che abbiamo negoziato. Considerate le due dosi a persona, con Pfizer-BioNTech e Moderna, abbiamo già abbastanza vaccini per 380 milioni di europei". A breve potrebbero arrivare anche altre tipi di vaccino. Gallina ha infatti annunciato che "faremo un'offerta di acquisto anche per il vaccino di Valneva. Quando abbiamo cominciato a fare le valutazioni per gli ordini, erano 160 i vaccini candidati". Per quanto riguarda l'obbligatorietà della vaccinazione, l'esperta ha sottolineato che "la commissione europea non richiede alcuna obbligatorietà vaccino perché non la ritiene un'impostazione giustificata. Saranno gli Stati membri a decidere".