In Cina si cercano 75 coccodrilli scappati dopo le inondazioni provocate dal tifone Haikui Nel Sud della Cina, circa 75 coccodrilli sono scappati da un allevamento a causa delle tempeste tropicali provocate dal tifone Haikui. Nelle ultime ore è caccia ai rettili, i quali sarebbero stati avvistati nelle strade della città di Maoming.

Le tempeste tropicali provocate dal ciclone Haikui, che ha colpito la Cina meridionale, hanno permesso a decine di coccodrilli di fuggire da un allevamento. Gli alligatori, durante le inondazioni nel Paese, si sarebbero diretti verso Maoming, una città vicino alla costa nella provincia occidentale del Guangdong. Ai residenti è stato consigliato, in caso di avvistamento, di non avvicinarsi e di restare in casa.

Secondo le autorità cinesi, sarebbero scappati 69 coccodrilli adulti e 6 giovani: alcuni tra questi sono stati catturati, ma l'operazione è risultata assai complicata a causa della profondità del lago nel quale si trovavano. Rispetto a quanto è stato riferito dal Washington Post si parlerebbe di coccodrilli siamesi, mentre, il Crocodiles of the World, uno zoo nel Regno Unito, ha spiegato che potrebbero crescere dai 3 ai 10 metri in lunghezza.

Inoltre, sempre le autorità locali hanno fatto sapere che alcuni di questi rettili, si trovano ancora in acque profonde e i servizi di emergenza stanno utilizzando apposite apparecchiature sonar subacquee per rintracciarli e catturarli.

"Attualmente, stiamo cercando di tenere la situazione sotto controllo, ma il numero di coccodrilli fuggiti è abbastanza alto", ha riferito un membro dello staff dell'ufficio di emergenza del distretto, al quotidiano locale Dazhong Daily.

Secondo un'altra testimonianza, quella di un pompiere, "la maggior parte dei coccodrilli catturati sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco, il loro peso è di circa 75 kg e sono lunghi più di 2 metri".

Numerosi video, poi, sono stati postati su Douyin, la piattaforma cinese di TikTok, i quali mostravano quelli che, molto probabilmente, potevano essere dei coccodrilli. Dalle immagini si vedrebbero spuntare delle teste su una strada allagata, intorno a un lago nella città di Maoming.

Già nel 2013, diversi coccodrilli sarebbero fuggiti da un allevamento situato nella stessa città, dopo che il filo spinato che lo proteggeva, si era usurato a causa delle violente inondazioni. Lo stesso accadde due mesi dopo a Shantou, quando alcune decina di rettili uscirono dal recinto della loro fattoria, sempre in seguito a un'inondazione.