Imprenditore italiano di 37 anni muore precipitando dal settimo piano in Romania: indagini in corso È stata aperta una inchiesta per omicidio colposo al momento a carico di ignoti per la morte di Anton Giulio Olivieri, imprenditore barese di 37 anni precipitato dal settimo piano di uno stabile a Deva, in Romania, sabato scorso. Oggi i funerali in Italia.

A cura di Ida Artiaco

È giallo sulla morte di Anton Giulio Olivieri, imprenditore barese di 37 anni, deceduto sabato scorso in Romania dopo essere precipitato dal settimo piano di uno stabile a Deva.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la salma dell'uomo sarebbe già rientrata in Italia ma è stata intanto aperta una inchiesta per omicidio colposo per cercare di ricostruire esattamente quanto successo.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'imprenditore si trovava nell'appartamento dove viveva con la fidanzata, che però non era in casa al momento della tragedia. Secondo la polizia locale, intervenuta sul posto, è possibile si tratti di un caso di suicidio. "Non ci sono elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone", ha detto un agente ai media locali.

Al momento si procede comunque a carico di ignoti. La caduta del 37enne, infatti, potrebbe essere stata causata dal cedimento della ringhiera del balcone del settimo piano, o potrebbe anche essere stata causata da un malore. Ma per ora il condizionale è d'obbligo.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social per Olivieri, di cui si sono svolti oggi i funerali a Toritto, paese d'origine dei genitori. "Volevi dimostrare al mondo e a te stesso di avercela fatta, sacrificandoti e vivendo fuori per lavorare. Il vuoto che lasci è immenso, perché la tua energia era un collante di amicizia", ha scritto un utente.

Era molto conosciuto anche come ospite fisso delle trasmissioni televisive del canale Class Cncb come esperto di mercati finanziari. Anni fa si era trasferito in Romania per lavorare con lo zio nell’impresa ItalRom Leather.