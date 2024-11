Il video dell’incendio nelle baraccopoli di Manila: mille case distrutte e 2mila famiglie in fuga Nella giornata di oggi domenica 24 novembre un vasto incendio ha devastato le baraccopoli a Manila: almeno 1000 case sono state rase al suolo. C’erano 2000 famiglie nella zona: non ci sono notizie di vittime. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giorgia Venturini

Paura a Manila, la capitale della Filippine. Un incendio ha devastato una zona della città: almeno mille case di una baraccopoli sono andate in fiamme. Stando alla prime informazioni, il rogo sarebbe scoppiato al secondo piano di una delle case andate in fumo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che stanno cercando ancora di spegnere l'incendio. Al momento non è stato reso noto se ci sono vittime. Si sa con certezza però che le strutture ospitavano circa 2mila famiglie.

Intanto però le immagini riprese da un drone dall'alto sono devastanti: il video mostra le case del villaggio di Isla Puting Bato a Manila rase al suolo. Sono necessarie infatti 6 camion, quattro motopompe e due elicotteri per procedere a spegnere completamente le fiamme. "Quella zona è a rischio di incendio poiché la maggior parte delle case sono fatte di materiali leggeri", ha spiegato uno dei pompieri. La speranza è che tutte le famiglie siano riuscite a scappare in tempo.

Tra le prime testimonianze, c'è anche quella di Leonila Abiertas, 65 anni: ha raccontato di aver perso quasi tutti i suoi averi, ma è riuscita a salvare l'urna funeraria che ospita le ceneri del marito. In lacrime poi ha detto: "Non so davvero come potro' ricominciare la mia vita dopo questo incendio".