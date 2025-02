Il video del terremoto di magnitudo 7.6 ai Caraibi con allerta tsunami: nel supermercato trema tutto In alcuni video apparsi sui social si vede il momento della scossa di terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito il Mar dei Caraibi nelle scorse ore facendo scattare anche una breve allerta tsunami poi rientrata. Non si registrano danni né feriti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Un potente terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il Mar dei Caraibi nella serata di sabato, ora locale, le prime ore di domenica 9 febbraio in Italia, facendo scattare per alcune ore anche un’allerta tsunami in diversi paesi caraibici. Vista la lontana dell’epicentro dalle coste fortunatamente non sono stati segnalati danni ma tanto è stato lo spavento in diversi Paesi dove hanno tremato edifici e case.

In alcuni video apparsi sui social si vede il momento della scossa all’interno di un supermercato delle Isole Cayman, una delle zone più vicine all’epicentro e dove il sisma è stato distintamente avvertito. La potente scossa ha fatto tremare tutto anche se fortunatamente non si è assistito a nessuna scena di panico. Anche sulla cosa solo poche onde anomale di alcune decine di centimetri che non hanno causato danni.

La scossa è stata localizzata al largo del Mar dei Caraibi a circa 200 km a sud-ovest di Georgetown, la capitale delle Isole Cayman, e a nord dell'Honduras. Il sisma registrato alle 18:23 di sabato ora locale, dopo la mezzanotte di domenica in Italia, con ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri.

L'US National Tsunami Warning Center ha emesso un avviso di tsunami per Porto Rico, le Isole Vergini americane e le Isole Vergini britanniche. L'avviso è stato poi annullato anche se il centro di allerta ha anche segnalato quella che ha descritto come una "minaccia di tsunami" per Cuba, Honduras e le Isole Cayman, anche questa poi passata.

Durante l’allarme tsunami seguito al terremoto, le autorità locali delle Isole Cayman e di Porto Rico hanno intimato ai residenti di stare lontani dall'acqua e dalle coste. Infine il Royal Cayman Islands Police Service ha assicurato il cessato allarme e che non ci sono state segnalazioni di danni causati dal terremoto.

L'USGS ha localizzato il terremoto in corrispondenza di una faglia nei pressi del confine tra la placca tettonica del Nord America e quella dei Caraibi. "I forti terremoti in questa zona del confine tra placche non sono insoliti", ha affermato l'agenzia.