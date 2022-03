Il video che prova come i russi stiano usando armi non convenzionali Crimini di guerra attraverso l’utilizzo di armi non convenzionali, come le bombe a grappolo, che colpiscono indistintamente obiettivi militari e civili. Questa l’accusa fatta alla Russia, per cui è in corso anche un’indagine della Corte penale internazionale. Ecco il video che mostra come i russi stiano usando effettivamente armi di questo tipo.

La Russia sta usando armi non convenzionali in Ucraina? Secondo associazioni umanitarie come Human Rights Watch e Amnesty International la risposta è sì. Da quando è iniziata l'invasione del Paese sarebbero stati almeno una decina gli attacchi con le bombe a grappolo, un arma vietata dal diritto internazionale perché, in poche parole, mancando un sistema di precisione, può colpire indiscriminatamente molti obiettivi. Con la possibilità, appunto, di cadere anche su quelli civili, come ospedali o scuole. Un video che sta circolando in queste ore, ripreso e verificato anche dal New York Times, mostrerebbe l'esatto momento in cui una pioggia di bombe di questo tipo cade a Chernihiv, causando la devastazione.

Il tutto è stato ripreso da una dash cam di un'automobile che vagava per le strade vuote della città. Di colpo un edificio davanti alla vettura viene colpito, l'esplosione è fortissima. Se si presta attenzione, un centesimo di secondo prima, è possibile vedere uno stormo di bombe che cade dal cielo e colpisce l'edificio. Sarebbero appunto le bombe a grappolo. Sono cadute in un'area civile di Chernihiv, dove ci sono appartamenti, un ospedale, farmacie.

Le bombe a grappolo sono dei missili che aprendosi rilasciano moltissimi altri esplosivi più piccoli: i quali si disperdono e possono colpire indistintamente un ampio raggio, provocando numerose esplosioni. Proprio perché non possono però essere strategicamente guidati, gli attacchi con queste bombe si configurano come crimini di guerra.

La Russia è stata accusata diverse volte, da quando è scoppiata la guerra, di aver colpito obiettivi civili. La Corte penale internazionale ha avviato un'indagine nei confronti di Mosca, per accertare se siano stati commessi o meno crimini di guerra e contro l'umanità. L'accusa alla Russia è stata pronunciata anche nel Parlamento europeo dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: "Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma sono i bambini a morire. Ieri ne ha uccisi 16 con i suoi missili", ha detto.