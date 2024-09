Video di

Il tifone Yagi si abbatte sul Vietnam: oltre 150 morti e 140 dispersi, migliaia gli sfollati. Il video La tempesta più forte dell’ultimo decennio sta investendo la capitale Hanoi, dove sono stati evacuati migliaia di cittadini e gli studenti invitati a rimanere a casa. Il bilancio delle vittime parla di almeno 150 morti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I danni a una casa a Wenchang, nella provincia cinese di Hainan, dopo il tifone Yagi

Almeno 152 morti, 140 dispersi, migliaia di sfollati. Finora è questo il bilancio del super tifone Yagi in Vietnam del Nord. Da sabato il violento uragano che ha messo in ginocchio il Sud Est asiatico sta investendo la parte settentrionale del Paese con burrasche e piogge intense. Tra le zone più colpite ci sono le province montuose di Lao Cai, Kao Bang e Yen Bai.

Le autorità della capitale Hanoi hanno anche segnalato il rischio di inondazioni in vari distretti centrali della città. Questo perché il livello dell’acqua del fiume Hong Ha sta salendo in modo vertiginoso di ora in ora.

Oltre un migliaio di famiglie residenti lungo la diga del corso d’acqua sono già state evacuate dalle proprie case, è anche crollato il ponte di Phu Tho nella giornata di lunedì 9 settembre. Secondo l’emittente statale Vtv, il giorno dopo, un torrente d’acqua giunto dalla montagna di Lao Cai ha sepolto il villaggio di Lang Lu. Sono rimaste coinvolte 35 famiglie. Centinaia di ettari di raccolto sono andati distrutti.

Ad Hanoi alcune scuole hanno invitato gli studenti a restare a casa per tutta la settimana in via precauzionale. Migliaia di persone che vivono nelle aree a quote più basse sul livello del mare sono state evacuate. Ora si trovano in zone protette della città, stando a quanto riferiscono il governo e i media statali. A nord, inoltre, le forti inondazioni hanno causato decine di vittime.

Molti i danni e gli allagamenti dentro le fabbriche (e i rispettivi magazzini) del Paese, riportano invece The Guardian e Reuters, che rischiano di avere serie ripercussioni sull’export. Costrette a chiudere, potrebbero riprendere la piena attività solo nelle prossime settimane.

Prima di arrivare in Vietnam del Nord, il super tifone si era abbattuto nella Cina meridionale e nelle Filippine, uccidendo almeno 24 persone e ferendone dozzine. Si tratta del più potente tifone che abbia colpito il Vietnam del Nord dopo anni. I venti che genera superano i 240 chilometri orari. Per The Independent, è una delle tempeste più forti dell'ultimo decennio.