"Il suo cane è stato investito", ma lo aveva gettato lei dal parcheggio: 26enne incastrata dai video La terribile storia arriva dall'Australia dove la giovane 26enne è stata incastrata dai video e condannata a 12 mesi di reclusione oltre al divieto di possedere un animale per 10 anni.

Quando i passanti hanno visto quel cagnolino malridotto a terra, tra le auto, hanno pensato che fosse stato investito e lo hanno portato in una clinica veterinaria, in realtà era stata la stessa padrona a gettarlo dal tetto di un parcheggio multipiano di un centro commerciale. La terribile storia arriva dall'Australia dove la giovane 26enne è stata incastrata dai video e, un anno dopo i fatti, è stata condannata a 12 mesi di reclusione.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Perth, la ragazza aveva litigato col fidanzato nel parcheggio prima di scagliare nel vuoto il cagnolino, un esemplare di Maltese Shih Tzu. Poi era andata via. Quando era stata chiamata dalla clinica veterinaria grazie al chip dell'animale, aveva fatto finta di nulla e aveva acconsentito alla soppressione del cane che era in gravissime condizioni. L'animale infatti era caduto da nove metri di altezza ed era stato trovato da un passante, che pensava fosse stato investito da un'auto.

In seguito all'incidente, la donna aveva anche confessato l'atto su Facebook. "Non posso convivere con il senso di colpa, ho gettato il mio cane dal piano superiore del parcheggio di un centro commerciale e l'ho visto cadere, è sopravvissuto e ha dovuto essere soppresso a causa delle ferite", aveva scritto la donna in un post social poi cancellato.

Il messaggio però è stato segnalato e sono partite le indagini. Interrogata, la donna aveva detto che il suo account era stato violato ma le indagini hanno portato alla scoperta del video che l'ha incastrata. Nel condannare la donna di 26 anni, il giudice ha detto ha descritto il gesto come un “atto pianificato, deliberato e intenzionale”.

La condanna per la donna è composta da una pena detentiva di 10 mesi per il reato di crudeltà sugli animali e due mesi per altri reati connessi. Alla donna è stato inoltre vietato di possedere un animale per 10 anni.

Kylie Green, ispettore responsabile dell'inchiesta, ha affermato che il caso è stato uno dei più angoscianti che abbia mai visto. "È stata una dimostrazione di insensibilità, un atto estremamente urtante di crudeltà sugli animali", ha dichiarato.