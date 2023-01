Il regime siriano colpevole dell’attacco con gas al cloro di Douma del 2018: morirono 43 civili L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), con sede a L’Aia, ha confermato che il governo di Bashar al Assad è responsabile dell’attacco al cloro di Douma del 2018 in Siria.

A cura di Davide Falcioni

Il governo di Bashar al Assad è responsabile dell'attacco al cloro di Douma del 2018 in Siria. Lo ha dichiarato questa mattina l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), con sede a L'Aia.

Secondo l'OPCW ci sono "ragionevoli motivi" per credere che le forze governative siriane effettuarono un raid con armi chimiche nella città, controllata dai ribelli. Era il 7 aprile 2018. Quel giorno almeno un elicottero delle unità d'élite delle forze dell'esercito siriano "sganciarono due bombole gialle contenenti gas al cloro tossico su due condomini in un'area abitata da civili a Douma, uccidendo 43 persone e ferendo decine di altre".

Il report dell'OPCW è stato stilato dopo aver analizzato numerose prove, compresi 70 campioni ambientali e biomedici, 66 testimonianze dirette, analisi satellitari e dettagliate analisi forensi. "Il mondo ora conosce i fatti: spetta alla comunità internazionale agire", ha affermato il direttore generale dell'organizzazione, Fernando Arias. "L'uso di armi chimiche a Douma – e ovunque – è inaccettabile e rappresenta una violazione del diritto internazionale", ha aggiunto.

L'utilizzo del cloro come arma è proibito dalla Convenzione sulle armi chimiche, ratificata dalla Siria nel 2013, oltre che dal diritto umanitario internazionale consuetudinario.

Il governo siriano non ha ancora commentato la notizia. Sia il regime di Assad che quello russo, che lo sostiene anche militarmente, hanno ripetutamente affermato che l'attacco venne condotto da siriani ribelli che occupavano Douma e che sarebbero stati pagati dagli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto complotto occidentale per mettere in cattiva luce il governo di Assad.

L'attacco di Douma causò una diffusa indignazione internazionale: seguirono raid aerei contro le posizioni del governo siriano da parte di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti.