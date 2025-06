video suggerito

Il parroco John Ford ucciso 700 anni fa da un sicario della sua nobile amante Fu ucciso davanti a tutti dopo aver celebrato la messa nel 1337. Dopo 700 anni, John Ford ha "ottenuto giustizia": il docente Manuel Eisner, direttore dell'Istituto di Criminologia dell'Università di Cambridge, ha infatti scoperto che il delitto fu ordinato dalla nobile amante dell'uomo, Ela FitzPayne.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine dal sito Medieval Murder Maps

Fu accoltellato davanti alla Cattedrale di San Paolo in una trafficata strada londinese, ormai 700 anni fa: il parroco John Ford morì poco dopo aver celebrato la messa del 4 maggio 1337 e la sua morte fu subito categorizzata come un omicidio a scopo di rapina. Invece, secoli dopo, i documenti rinvenuti da un importante accademico dell'Università di Cambridge hanno svelato che il delitto era stato ordinato per vendetta da una nobildonna.

La donna aveva chiesto che l'omicidio somigliasse in tutto e per tutto a un'esecuzione pubblica. Il parroco fu infatti assassinato subito dopo la messa davanti a decine di persone. Secondo quanto scoperto dal professor Manuel Eisner, direttore dell'Istituto di Criminologia dell'Università di Cambridge, la nobile, Ela FitzPayne, era stata per lungo tempo amante del sacerdote defunto. L'uomo era stato poi nominato parroco dal marito di FitzPayne e da allora la relazione extraconiugale si era interrotta.

Per il delitto fu condannato solo un ex servitore di FitzPayne senza però alcun reale processo. Stando ai documenti rinvenuti a distanza di 700 anni, FitzPayne era stata denunciata per adulterio all'arcivescovo di Canterbury e nelle lettere trovate da Eisner si parlava anche del parroco assassinato. Per i tradimenti, alla donna era stato ordinato di scontare una "penitenza umiliante".

FitzPayne ritenne Ford "un informatore dell'arcivescovo" e per questo lo fece assassinare. Il delitto è molto simile nelle sue dinamiche a tanti altri omicidi avvenuti nel XIV secolo a Londra, York e Oxford. Molti sono stati raccolti nel sito Medieval Murder Maps.

I delitti dell'epoca, spiega Eisner al The Guardian, erano molto teatrali e si verificavano spesso nei quartieri più ricchi della città davanti a molte persone. Un modo, secondo il docente, di mostrare a chiunque fosse in strada in quel momento il "potere di coloro che ordinavano gli omicidi".